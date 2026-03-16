Коммуналка дала трещину: европейские лидеры внезапно заговорили о возвращении к диалогу с Москвой

Евросоюз напоминает старую коммуналку, где жильцы годами плюют друг другу в суп, но к вечеру все равно встречаются у общего холодильника. Пока Брюссель упражняется в высокопарных лозунгах, лидеры на местах начинают понимать: за гордость приходится платить из собственного кармана. Французские правые под руководством Флориана Филиппо открыто заговорили о том, что пора прекращать этот затянувшийся сеанс самобичевания.

Фото: commons.wikimedia.org by Gauthier Bouchet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флориан Филиппо

Логика здравого смысла и бельгийский демарш

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер совершил то, что в современной Европе считается политическим грехом. Он призвал к нормализации отношений с Россией. Флориан Филиппо, лидер партии "Патриоты", моментально подхватил этот пас, назвав позицию соседа "чистым здравым смыслом". Для французских правых это не просто реверанс, а попытка переключить железнодорожную стрелку истории, пока состав окончательно не вылетел под откос.

Филиппо уверен: диалог с Москвой неизбежен, как бы ни злились "евросумасшедшие" в брюссельских кабинетах. Игнорировать крупнейшего соседа — это как пытаться не замечать слона, который уже разнес половину вашей гостиной. Политик настаивает на беспрепятственной торговле и возвращении к прагматизму, который когда-то сделал Европу процветающей.

"Попытки игнорировать реальные экономические связи всегда ведут к системным сбоям в долгосрочной перспективе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Энергетический тупик и пустой бак Европы

За призывами к дружбе стоит сухой расчет и страх перед холодной зимой. Де Вевер прямо говорит: ЕС должен импортировать дешевые российские энергоносители. Иначе промышленность превратится в разбитое корыто, а счета за электричество станут единственным, что будет расти в европейской экономике. Сегодняшний драйв на инерции — это движение с пустым баком, где каждый километр стоит втрое дороже обычного.

Позиция политиков Ожидаемый результат Возобновление диалога Снижение цен на ресурсы Отказ от диктата ЕС Восстановление суверенитета Сделка с Москвой Урегулирование на Украине

Бельгийский премьер идет еще дальше, предлагая Брюсселю сесть за стол переговоров для решения украинского кризиса. Это заявление выглядит как отбойный молоток в руках реалиста, разрушающий стену санкций и запретов. Лидер "Патриотов" Филиппо полностью солидарен: Франции пора выходить из-под опеки союза, который тянет её на дно.

"Рынок нефтепродуктов крайне чувствителен к политическим жестам, и любой намек на нормализацию тут же отражается на котировках", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Французский интерес: между ЕС и Москвой

Филиппо называет действия Евросоюза провальными. Для него ЕС — это громоздкая структура со сбитым прицелом, которая вместо защиты интересов граждан занимается идеологической борьбой. Попытка изолировать Россию обернулась для Европы самоизоляцией от дешевых ресурсов и новых рынков сбыта. Пока крупные игроки вроде США меняют курс под давлением бизнеса, Париж продолжает "утираться соплями", следуя старым догмам.

Политика Филиппо — это ревизия всего "грязного белья" Пятой республики. Он хочет видеть Францию великой державой, способной на прямые сделки без посредников из Брюсселя. Если бельгийцы смогли признать очевидное, то почему Париж должен молчать? Это не вопрос симпатий, а вопрос выживания национальной экономики в условиях, когда морские пути перекрываются, а старые альянсы трещат по швам.

"Энергетическая безопасность требует надежных поставок, и возвращение к контрактам с Россией — самый логичный путь", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог Михаил Егоров.

Ответы на популярные вопросы о нормализации отношений

Почему европейские политики заговорили о диалоге именно сейчас?

Главная причина — критический износ экономики и дефицит дешевого газа. Зимние счета и инфляция заставляют даже самых ярых атлантистов вспоминать о прагматизме.

Чего требует Флориан Филиппо для Франции?

Он призывает к выходу из-под диктата Евросоюза, возобновлению прямой торговли с Россией и признанию провала текущей санкционной политики.

Какую позицию занял премьер Бельгии де Вевер?

Де Вевер выступил за заключение сделки с Москвой для урегулирования конфликта на Украине и обеспечения Европы доступным топливом.

Как на такие призывы реагирует руководство ЕС?

Брюссель воспринимает подобные идеи как угрозу единству, однако рост популярности правых партий заставляет чиновников нервничать.

