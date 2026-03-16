Центр города останется в прежнем облике: ФАС внезапно остановила многомиллионные торги в Вологде
Страх неизвестности лишает шансов на лучшую жизнь: есть способ перестать бояться перемен
Импорт против грядки: почему заморский помидор дешевле родного кубанского
Черная смерть против биосферы: массовое вымирание в Средневековье вызвало упадок дикой жизни
Новая жизнь придомовых территорий: какие локации Петрозаводска изменятся до неузнаваемости
Коварное одеяло из снега: озимые культуры в Рязани начали задыхаться и гибнуть от голода уже зимой
Бетонные узы района: новая магистраль в Петербурге соединит жилые кварталы с главной дорогой
Родители уходят на смену — дети выходят на улицу: тревожный поворот в жизни петербургских семей
Самокаты под присмотром: строителей обязали закладывать места для СИМ в новых проектах в Петербурге

Орбан заявил о подготовке ЕС к войне с Россией: что стоит за громким предупреждением из Будапешта

Мир

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о подготовке Евросоюза к войне с Россией является пиар-акцией в рамках предвыборной кампании в Венгрии, призванной повысить рейтинг его партии на фоне падения популярности. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на антивоенном митинге в Будапеште после многотысячного "Марша мира", заявил, что руководство Евросоюза готовится к войне с Россией, однако Венгрия не будет в этом участвовать и останется островом спокойствия и безопасности.

Топорнин отметил, что заявление Орбана о подготовке ЕС к войне с Россией следует рассматривать исключительно в контексте предвыборной кампании в Венгрии. По его словам, партия премьер-министра "Фидес" проигрывает оппонентам, и правящая элита пытается использовать внешнеполитическую повестку для мобилизации избирателей.

"Я рассматриваю это заявление Орбана в ходе избирательной кампании как пиар-акцию. 12 апреля в Венгрии парламентские выборы, и сейчас его партия "Фидес" проигрывает оппонентам. В последние недели Орбан и другие лидеры делают ставку на конфликт России и Украины, стараясь создать у венгерских избирателей впечатление, что дело идет к войне. При этом они подчеркивают, что не допустят участия венгров в войне и будут этому сопротивляться", — пояснил он.

Политолог отметил, что риторика Орбана расходится с реальной позицией Брюсселя. Лидеры Евросоюза неоднократно заявляли, что не рассматривают возможность отправки военных контингентов на Украину, ограничиваясь поставками вооружений и финансовой помощью.

"В Брюсселе риторика совсем другая, и Орбан, конечно же, об этом знает. Он немножко передергивает факты. Если бы Евросоюз хотел участвовать в войне, сделал бы это за четыре года. Но Евросоюз ограничивает свое участие только поставкой вооружений и выделением денег Украине. Никакие контингенты военных стран ЕС на Украину не отправляются. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер много раз заявляли, что не рассматривают даже вопрос отправки военных контингентов на фронт", — подчеркнул Топорнин.

По словам эксперта, ставки на выборах высоки, и Орбан может впервые серьезно проиграть. Именно этим объясняется появление подобных заявлений, направленных на запугивание избирателей и мобилизацию электората вокруг темы национальной безопасности.

"Орбан распространяет такую информацию, чтобы запугивать венгерского избирателя. Говорит о том, что если придут к власти оппозиционеры из партии "Тиса", то Венгрия может быть задействована в военном кризисе, венгров могут отправить на фронт. Я считаю, что это заявление сделано исключительно в рамках избирательной кампании, пиар-акция для того, чтобы поднять свой рейтинг и попробовать на финише обойти оппонентов", — заключил Топорнин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Военные новости
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Садоводство, цветоводство
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Без Starlink, но с интеллектом: Ланцеты с ИИ совершили атаку на Киев Любовь Степушова Израильские авиаудары превращают ливанские города в руины и калечат судьбы жителей Анхар Кочнева Каллас осознала значение Ормузского пролива. ЕС готовится присоединиться к Трампу Олег Артюков
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Тыл за тридевять земель: настоящий логистический хаб Украины стрижёт купоны в полной тишине
Тыл за тридевять земель: настоящий логистический хаб Украины стрижёт купоны в полной тишине
Последние материалы
Живой щит из союзников: роковой просчет Запада сделал американские базы легкой добычей на Востоке
Страх неизвестности лишает шансов на лучшую жизнь: есть способ перестать бояться перемен
Почти просроченный кефир творит чудо: эти булочки исчезают быстрее, чем остывают
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Импорт против грядки: почему заморский помидор дешевле родного кубанского
Остров в кольце врагов: как Калининград живёт в условиях тихой блокады и готовится к худшему
Черная смерть против биосферы: массовое вымирание в Средневековье вызвало упадок дикой жизни
Новая жизнь придомовых территорий: какие локации Петрозаводска изменятся до неузнаваемости
Запах канализации исчезнет без сантехника: домашний способ запускает чистку прямо в трубах
Прощай, муравейник: три шага превратят ваш дом в запретную зону для вредителей
