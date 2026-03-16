Орбан заявил о подготовке ЕС к войне с Россией: что стоит за громким предупреждением из Будапешта

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о подготовке Евросоюза к войне с Россией является пиар-акцией в рамках предвыборной кампании в Венгрии, призванной повысить рейтинг его партии на фоне падения популярности. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на антивоенном митинге в Будапеште после многотысячного "Марша мира", заявил, что руководство Евросоюза готовится к войне с Россией, однако Венгрия не будет в этом участвовать и останется островом спокойствия и безопасности.

Топорнин отметил, что заявление Орбана о подготовке ЕС к войне с Россией следует рассматривать исключительно в контексте предвыборной кампании в Венгрии. По его словам, партия премьер-министра "Фидес" проигрывает оппонентам, и правящая элита пытается использовать внешнеполитическую повестку для мобилизации избирателей.

"Я рассматриваю это заявление Орбана в ходе избирательной кампании как пиар-акцию. 12 апреля в Венгрии парламентские выборы, и сейчас его партия "Фидес" проигрывает оппонентам. В последние недели Орбан и другие лидеры делают ставку на конфликт России и Украины, стараясь создать у венгерских избирателей впечатление, что дело идет к войне. При этом они подчеркивают, что не допустят участия венгров в войне и будут этому сопротивляться", — пояснил он.

Политолог отметил, что риторика Орбана расходится с реальной позицией Брюсселя. Лидеры Евросоюза неоднократно заявляли, что не рассматривают возможность отправки военных контингентов на Украину, ограничиваясь поставками вооружений и финансовой помощью.

"В Брюсселе риторика совсем другая, и Орбан, конечно же, об этом знает. Он немножко передергивает факты. Если бы Евросоюз хотел участвовать в войне, сделал бы это за четыре года. Но Евросоюз ограничивает свое участие только поставкой вооружений и выделением денег Украине. Никакие контингенты военных стран ЕС на Украину не отправляются. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер много раз заявляли, что не рассматривают даже вопрос отправки военных контингентов на фронт", — подчеркнул Топорнин.

По словам эксперта, ставки на выборах высоки, и Орбан может впервые серьезно проиграть. Именно этим объясняется появление подобных заявлений, направленных на запугивание избирателей и мобилизацию электората вокруг темы национальной безопасности.