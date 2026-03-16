Киев задел опасного противника: почему предупреждение Ирана нельзя считать пустой угрозой

Провокационные заявления и действия Киева в адрес Тегерана могут привести к серьезным последствиям, поскольку Иран крайне жестко реагирует на тех, кого считает своими противниками. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
Ранее британское издание Daily Express сообщило, что Иран выступил с предупреждением в адрес Украины и объявил ее потенциальной целью для ударов.
Дандыкин отметил, что Иран является влиятельным региональным игроком с широкой сетью союзников и сторонников на Ближнем Востоке. По его словам, подобные заявления Тегерана следует воспринимать серьезно, поскольку иранское руководство демонстрирует готовность отвечать на действия, которые считает враждебными.
"Это очень серьезные ребята, которые уже объявили джихад тем, кто на них напал, прежде всего США и Израилю. Но и поведение Владимира Зеленского, на мой взгляд, было достаточно вызывающим. Речь идет не только о поставках беспилотников и другой поддержке, но и о его контактах с противниками иранских властей. В такой ситуации Тегеран вполне может рассматривать Киев как сторону, действующую против него", — пояснил он.
Эксперт также подчеркнул, что Иран обладает серьезным региональным влиянием и опирается не только на собственные вооруженные силы. По его словам, вокруг Тегерана сформирована сеть союзных сил и движений. Эти структуры действуют в разных странах Ближнего Востока и способны поддерживать позицию Ирана в случае обострения ситуации.
"За властями Ирана стоят не только собственные вооруженные силы, но и союзные структуры в других странах. Мы это видим по действиям "Хезболлы", а также по активности хуситов в районе Красного моря. У Ирана есть ракеты дальностью порядка 2,5-3 тысяч километров. Возможны различные варианты нанесения ударов, в том числе с учетом ситуации в районе проливов, где находятся суда. Поэтому подобные угрозы нельзя воспринимать как пустые заявления", — заключил Дандыкин.
