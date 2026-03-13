Вашингтон делает ставку на новые силы в Европе: в Брюсселе уже говорят о риске раскола

Усиление правых и евроскептических партий в странах ЕС может отвечать интересам президента США Дональда Трампа, однако говорить о том, что Вашингтон способен в ближайшее время расколоть Европейский союз, пока преждевременно. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Фото: commons.wikimedia.org by EU2017EE Estonian Presidency, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кая Каллас

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила в интервью британской газете Financial Times, что Вашингтон целенаправленно стремится ослабить единство европейских стран.

Бойков отметил, что администрация Дональда Трампа действительно не скрывает симпатий к правым и евроскептическим политическим силам в Европе. По его словам, такие партии выступают против курса либерального Брюсселя, который сегодня доминирует в институтах Евросоюза, поэтому их усиление объективно играет на руку Вашингтону.

"Конечно, Трамп и его администрация поддерживают партии евроскептиков и не скрывают этого. Среди них, например, партия ФИДЕС в Венгрии во главе с Виктором Орбаном, а также "Альтернатива для Германии". На Мюнхенской конференции Джей Ди Венс даже раскритиковал отстранение от выборов кандидата в президенты Румынии правых взглядов. То есть США заинтересованы в том, чтобы в Европе усиливались правые политические силы и партии евроскептиков, которые выступают в противовес либеральному Брюсселю", — подчеркнул он.

Политолог добавил, что команда Трампа также делает ставку на развитие прямых двусторонних отношений с отдельными европейскими государствами. По его мнению, такой подход позволяет Вашингтону действовать более гибко, не ограничиваясь только взаимодействием с общеевропейскими институтами.

"Штаты во многом делают ставку именно на взаимодействие на двустороннем уровне с отдельными странами Европы, а не только на работу через структуры Евросоюза. При этом в Брюсселе нередко критикуют Трампа и не соглашаются с его позицией по ряду вопросов. Однако там понимают, что он остается очень влиятельным политиком, поэтому стараются не столько вступать с ним в прямое противостояние, сколько искать определенные компромиссы и договариваться, в том числе по вопросам торговли и экономического взаимодействия", — подчеркнул он.

По словам политолог, несмотря на существующие разногласия, говорить о реальном расколе Евросоюза пока преждевременно. Бойков пояснил, что политический мейнстрим в Европе по-прежнему остается проатлантическим, а Еврокомиссия и поддерживающие ее политические силы сохраняют достаточно сильные позиции.