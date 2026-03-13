Доказательная база уже формируется: возможен ли международный трибунал над Киевом

Публичные судебные процессы в отношении украинских политиков могли бы стать важным этапом в фиксации и огласке совершенных преступлений еще до возможного международного трибунала. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник допустил, что для наказания военных преступников против киевского режима может быть проведен международный трибунал.

Подберезкин отметил, что идея международного трибунала не является новой для мировой практики. По его словам, наиболее известным примером такого процесса остается Нюрнбергский трибунал, на котором судили руководителей нацистской Германии. Эксперт подчеркнул, что для проведения подобного суда требуется длительная подготовка и серьезная доказательная база.

"У нас есть опыт одного большого международного трибунала — Нюрнбергского процесса над гитлеровскими преступниками. После этого все остальные попытки носили не всегда согласованный характер. Поэтому то, что делается сейчас, безусловно правильно, потому что необходимо накапливать свидетельства преступлений киевского режима и в дальнейшем довести дело до международного трибунала", — подчеркнул он.

Политолог добавил, что при этом важно не ограничиваться только ожиданием международного судебного процесса. По словам эксперта, уже сегодня собирается значительное количество материалов о преступлениях, которыми занимается Следственный комитет. Однако многие из этих фактов остаются малоизвестными для широкой общественности.

"Мне кажется, что не дожидаясь международного трибунала, было бы полезно провести публичные суды по аналогии с теми процессами, которые проходили в Советском Союзе. В 1944 году проводились массовые суды над преступниками и коллаборационистами, и они проходили открыто. Такие процессы позволяли публично фиксировать преступления и наказывать виновных", — подчеркнул профессор.

Подберезкин также считает, что подобные процессы можно проводить и в условиях продолжающегося конфликта. По его мнению, откладывать судебное разбирательство до его завершения не обязательно, поскольку преступления фиксируются уже сейчас и могут рассматриваться по мере накопления доказательств.