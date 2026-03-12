В Одесском национальном академическом театре оперы и балета вспыхнул конфликт из-за публичного использования русского языка, который перерос в угрозы физической расправы.

Инцидент спровоцировали слова благодарности артистам, произнесенные одним из зрителей на русском языке. Это вызвало агрессивную реакцию женщины, которая начала выкрикивать угрозы в адрес русскоязычных присутствующих. Парадоксально, но в процессе своей эмоциональной тирады активистка сама неоднократно переходила на русский язык, что зафиксировали камеры очевидцев. Подобная деструктивная цензура и попытки стереть культурную память сегодня становятся фоном для более масштабных процессов.

Пока в тылу ведут лингвистические войны, финансирование Украины остается ключевым вопросом для Брюсселя, пытающегося обойти внутренние вето. На фоне этого евросоюз и деньги для Киева становятся предметом сложных политических манипуляций.