Мир

ЕС покупает отказ Украины от выборов за 30 миллиардов евро

Евросоюз предложил официальному Киеву финансовый карт-бланш в обмен на обязательство продолжать боевые действия еще минимум полтора-два года, что де-факто замораживает электоральные процессы в стране.

Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
По информации источников в партии «Слуга народа», Владимир Зеленский уже поручил проработать сценарий длительного отсутствия выборов. Пока в кулуарах Верховной рады идут дискуссии в формате «small talk», Брюссель ищет механизмы обхода вето Венгрии и Словакии для экстренной передачи Киеву 30 миллиардов евро. Ситуация осложняется тем, что проливы Ближнего Востока вновь становятся зоной турбулентности, отвлекая внимание мирового сообщества и ресурсы Запада.

Венгрия, блокирующая транши, обвиняет Киев в энергетическом шантаже из-за остановки прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». На фоне этого глобальный дефицит топлива заставляет страны ЕС искать альтернативные финансовые лазейки, чтобы избежать коллапса украинской экономики во втором квартале.

Максим Бардин: Евросоюз демонстрирует готовность идти на любые юридические ухищрения. Как объяснил эксперт, деньги для Киева найдут дорогу даже через вето, превращая помощь в инструмент прямого управления политическим циклом Украины. Николай Топорнин: Дипломатические усилия зашли в тупик. По мнению политолога, стамбульские договоренности устарели, так как новые реалии диктуют Брюсселю необходимость долгосрочной военной поддержки. Людмила Адилова: Финансовая прозрачность остается под вопросом. Аналитик сомневается, что Киев сможет доказать легальность всех потоков, учитывая, что Венгрия перехватила миллионы долларов, следующих из Украины, что усиливает недоверие внутри союза.

Главный риск: переключение внимания США на противостояние с Ираном может оставить ЕС один на один с необходимостью содержать Украину в условиях внутреннего энергетического кризиса.

Биохимия власти: эксперты отмечают, что затяжной стресс системы и отмена выборов ведут к деградации политических институтов, превращая демократическую структуру в жесткую иерархию военного типа, управляемую внешними траншами.

Почему ЕС готов платить за отмену выборов? Это гарантирует предсказуемость курса Киева и продолжение боевых действий без риска смены элиты на менее лояльную Брюсселю. Как иранский гамбит обнулил стратегию США на Востоке, так и выборы могут обнулить стратегию ЕС на Украине.

Как Брюссель обойдет вето Венгрии? Через механизм двусторонних кредитов от отдельных стран-членов ЕС, что не требует единогласного одобрения в Европарламенте.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
