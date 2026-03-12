В Хельсинки социальная система обернулась против граждан: в городе Вантаа безработному архитектору предъявили счет на 27 тысяч евро за попытку получить образование.

Инцидент произошел после передачи полномочий служб занятости муниципалитетам. Женщина, получившая ранее разрешение на обучение в магистратуре в свободное от поиска работы время, внезапно стала должником. Новый чиновник пересмотрел статус её активности, решив, что учеба — это основная деятельность, несовместимая с пособием.

Уровень безработицы в Финляндии достиг 10,7%, что является антирекордом для Европы. На фоне того, как Финляндия считает потери из-за закрытых границ и дефицита ресурсов, социальное ведомство Kela вынуждено идти на крайние меры, включая отмену рождественских каникул для обработки вала заявок.

Ситуация принимает системный характер: актриса Инка Хопсу из партии «Зелёных» сообщила о другом случае, когда артиста лишили выплат после записи видеовизитки для поиска работы. В то время как политики обсуждают деньги для Киева, рядовые финны сталкиваются с отказами в базовой помощи — их получает каждый четвертый заявитель.