Мир

Долг за диплом: финские безработные попадают в ловушку из-за учебы

В Хельсинки социальная система обернулась против граждан: в городе Вантаа безработному архитектору предъявили счет на 27 тысяч евро за попытку получить образование.

Девушка на лекции
Фото: https://pixabay.com by narleymedia is licensed under Free
Девушка на лекции

Инцидент произошел после передачи полномочий служб занятости муниципалитетам. Женщина, получившая ранее разрешение на обучение в магистратуре в свободное от поиска работы время, внезапно стала должником. Новый чиновник пересмотрел статус её активности, решив, что учеба — это основная деятельность, несовместимая с пособием.

Уровень безработицы в Финляндии достиг 10,7%, что является антирекордом для Европы. На фоне того, как Финляндия считает потери из-за закрытых границ и дефицита ресурсов, социальное ведомство Kela вынуждено идти на крайние меры, включая отмену рождественских каникул для обработки вала заявок.

Ситуация принимает системный характер: актриса Инка Хопсу из партии «Зелёных» сообщила о другом случае, когда артиста лишили выплат после записи видеовизитки для поиска работы. В то время как политики обсуждают деньги для Киева, рядовые финны сталкиваются с отказами в базовой помощи — их получает каждый четвертый заявитель.

Показатель 2025 Значение Динамика
Расходы на соцпомощь > 1 млрд евро +21%
Уровень безработицы 10,7% Максимум в ЕС
Инка Хопсу (Политик): "Правила получения пособий зависят от личной трактовки отдельного чиновника. Это создает атмосферу страха, где люди боятся волонтерить или учиться". Риикка Пурра (Министр финансов): "Социальная помощь стала основным доходом для мигрантов. Нам нужна обязательная трудовая обязанность, чтобы остановить деградацию рынка". Максим Бардин (Политолог): "Европейская солидарность трещит по швам. Когда внутренние ресурсы истощены, как это показывает кризис на технологических рынках, государства начинают экономить на самых уязвимых".

На фоне внутренних неурядиц Хельсинки продолжает следовать жесткой политической линии, игнорируя тот факт, что новые реалии конфликта на континенте требуют гибкости, а не бюрократического террора. Попытки властей перенять опыт Дании по принудительному трудоустройству могут столкнуться с сопротивлением, аналогичным тому, как Венгрия перехватила миллионы в рамках борьбы за финансовую прозрачность.

Ситуация в Финляндии напоминает глобальные сдвиги, где дорогие костюмы больше не в моде, а на смену стабильности приходит эпоха «сетевых бунтарей» и непредсказуемых административных решений. Пока в мире обсуждают, как новый кризис может накрыть проливы, финские граждане вынуждены бороться за право учиться, не становясь должниками собственного государства.

Deep Insight: Биохимия стресса при потере социальной страховки снижает когнитивные способности на 13 IQ-пунктов. Финская модель «карательного велфера» фактически блокирует нейропластичность безработных, лишая их возможности эффективно переучиваться.

Почему финский архитектор должна вернуть 27 000 евро?

Власти сочли её обучение в магистратуре "основной деятельностью", что делает её не безработной, а студенткой, не имеющей права на пособие ретроспективно.

Каков уровень безработицы в Финляндии сейчас?

10,7% — это самый высокий показатель среди всех стран Евросоюза на текущий момент.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
