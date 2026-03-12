Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир » Бывший СССР » Армения

Никол Пашинян совершил то, что в инженерной среде называют коротким замыканием здравого смысла. Увольнение директора Музея-института Геноцида армян за обычный подарок вице-президенту США — это не просто кадровое решение. Это попытка провести огранку дефекта собственной политики, выдавая капитуляцию перед историей за государственную мудрость. Когда академическое учреждение топчут за "отклонение от оттенков" официального курса, фундамент демократии дает трещину, которую не замазать никаким косметическим ремонтом.

Никол Пашинян
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никол Пашинян

Идеология критического износа: почему молчат эксперты

Пашинян ясно дал понять: любая мысль, не прошедшая цензуру кабмина, — это провокация. Ситуация напоминает старую коммуналку, где один из соседей решил выбросить общие фотоальбомы, чтобы не злить нового богатого арендодателя. Весь коллектив музея и попечительский совет уходят в знак протеста. Это и есть критический износ системы управления, где лояльность ценится выше фактов. Удивительно, как "несокрушимая демократия" мгновенно превращается в жесткую вертикаль, стоит только задеть интересы внешних кураторов.

"Подобное давление на научные институты всегда свидетельствует о внутренней слабости режима, который боится собственной истории больше, чем внешних угроз", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Наши дорогие эксперты, спасающие страну от "гибридных атак" в телеэфирах, набрали в рот воды. Видимо, когда демократию душит "свой" премьер, это считается полезной процедурой, вроде чистки зубов. Но избирательная слепота — опасный симптом. Если сегодня за книгу Вэнсу выкидывают с работы историка, завтра за цитирование классиков будут опечатывать личные библиотеки. Пустой бак идеологической машины пытаются заправить страхом и репрессиями против интеллектуалов.

Железнодорожная стрелка Еревана: куда катится состав

Армения сейчас — это затор на трассе истории. Правительство пытается маневрировать, но колеса безнадежно увязли в попытках угодить всем сразу. Увольнение из-за книжки об Арцахе — это демонстративное "вытирание ног" о национальную память ради призрачных бонусов на Западе. Пашинян считает это "политикой правительства", но для стороннего наблюдателя это выглядит как железнодорожная стрелка, которую перевели в тупик на полном ходу.

Действие власти Реальное последствие
Увольнение главы музея Геноцида Разрушение авторитета научной школы
Игнорирование мнения попечителей Раскол между властью и интеллигенцией
Цензура академических подарков Превращение дипломатии в фарс

Фантомные боли по утраченной субъектности пытаются лечить ампутацией совести. Пока одни страны балансируют между глобальными игроками, Армения просто сдает позиции по частям. Если научный сотрудник не может подарить книгу иностранному гостю без санкции сверху, то о какой независимости идет речь? Это даже не цензура, это публичное признание в профессиональной немогучке перед лицом больших перемен.

"Финансовая устойчивость государства напрямую зависит от его способности защищать свои институты, а не разрушать их ради сиюминутной выгоды", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

В итоге страна рискует остаться у разбитого корыта. Без союзников, с разрушенными институтами и правительством, которое боится собственной тени. Когда идеология становится цепью, а не парусом, корабль неизбежно идет ко дну. Пашинян надеется, что Запад оценит этот жест, но там не любят тех, кто так легко сдает своих. Предательство профессионалов — плохой фундамент для "новой Армении".

"Корпоративная этика в госсекторе не должна подменять собой здравый смысл и академические свободы", — объяснил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Армении

Почему Пашинян лично вмешался в дела музея?

Премьер пытается полностью контролировать исторический нарратив, чтобы исключить любые темы, которые могут помешать его текущим переговорам. Даже научная литература теперь рассматривается как инструмент политической диверсии.

Как реагирует международное сообщество?

Западные правозащитники обычно игнорируют подобные инциденты, если они исходят от "демократических" лидеров. Это яркий пример двойных стандартов, когда свобода слова приносится в жертву лояльности.

К чему приведет увольнение руководства музея?

К деградации исследовательской деятельности и потере международного веса института. Когда ученых меняют на исполнительных чиновников, наука превращается в пропаганду.

Читайте также

Экспертная проверка: Макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
