Новый кризис может накрыть проливы Ближнего Востока: назван потенциальный участник обострения

Новые кризисы вокруг проливов на Ближнем Востоке могут быть связаны не только с действиями Ирана, но и с возможным вовлечением йеменских хуситов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", доктор политических наук, кандидат исторических наук, заведующий кафедры политики Европейского Союза МГИМО Олег Барабанов.

Фото: commons.wikimedia.org by Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив

Ранее катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на высокопоставленный иранский военный источник сообщил, что ситуация, аналогичная происходящему в Ормузском проливе, может повториться в другом проливе, если США совершат стратегическую ошибку.

Барабанов отметил, что возможная дестабилизация проливов на Ближнем Востоке может происходить не напрямую через действия Ирана, а через его союзников. По его словам, важную роль в такой ситуации способны сыграть йеменские хуситы, которые контролируют значительную часть побережья Красного моря и пока занимают относительно сдержанную позицию в текущем конфликте.

"Если говорить о проливе из Красного моря, то ключевую роль здесь могут играть не сами иранцы, а хуситы. Пока они занимают достаточно сдержанную позицию в этом конфликте, но нельзя исключать, что могут в него вступить и начать действовать активнее. Хаос в проливах — это асимметричное оружие Ирана, и подобную ситуацию мы уже видим на примере Ормузского пролива", — сказал политолог.

Он добавил, что спровоцировать обострение могут и действия США, например возможные удары по иранским силам. Однако решающим фактором, по его словам, будут отношения между Ираном и хуситами: если Тегеран сможет убедить их, что перекрытие пролива из Красного моря является логичным шагом, такой сценарий может быть реализован.