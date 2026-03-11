Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Евросоюз обладает достаточным количеством финансовых механизмов, чтобы направлять деньги Украине даже в случае блокировки решений со стороны отдельных стран. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин.

Евро
Фото: commons.wikimedia.org by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Евро

Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что страны Евросоюза готовы предоставить Украине финансирование даже в случае, если премьер Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо продолжат блокировать крупный кредит. 

По словам Бардина, в рамках финансовой системы Евросоюза существует множество способов направлять средства Киеву в обход политических ограничений. Он отметил, что одним из таких инструментов могут стать двусторонние кредиты, когда деньги выделяются не через общеевропейские решения, а напрямую отдельными государствами.

"Существует достаточное количество механизмов, чтобы обойти вето Венгрии. Один из них — двусторонние кредиты, когда средства выделяются не через общеевропейское решение, а напрямую отдельными странами. Евробюрократия способна найти способы направить финансовые средства Киеву, а разветвленная финансовая система ЕС позволяет подобрать подходящую схему. Поэтому позиция Венгрии не является определяющей помехой для выделения денег", — сказал он.

Политолог также обратил внимание на экономическую сторону вопроса. По его словам, распределение финансовой помощи Украине может сопровождаться сложными схемами взаимодействия между различными европейскими структурами. В таких условиях часть средств может возвращаться участникам этих процессов в качестве неформального вознаграждения.

"Не является секретом, что ряд европейских структур получает так называемые откаты за помощь Киеву. То есть часть средств украинская власть отдает обратно за содействие. Фактически помощь Украине евробюрократы используют как предлог для собственного обогащения. Поэтому выделение средств Украине становится выгодным и для тех структур, которые участвуют в распределении этих финансовых потоков", — отметил он.

Бардин добавил, что подобные механизмы, по его мнению, можно увидеть и на примере отдельных финансовых решений, принимаемых в Европе. Он указал на ситуацию с российскими золотовалютными резервами, которые были заморожены в европейских финансовых институтах. Кроме того, внимание привлекают и отдельные инциденты, связанные с перемещением крупных сумм наличных.

"Яркий пример — заморозка российских золотовалютных резервов. В этих активах есть ценные бумаги европейских компаний, и они законсервированы якобы под предлогом помощи Украине, но Киеву их не передают. В итоге часть евробюрократии заинтересована в том, чтобы оставить эти средства у себя. Показателен и случай задержания в Венгрии машины Ощадбанка: деньги переводятся на Украину по счетам, затем обналичиваются и мешками развозятся по Европе. Поэтому ЕС с таким упорством старается направлять Киеву деньги по различным финансовым схемам", — заключил политолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
