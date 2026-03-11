Венгрия перехватила миллионы долларов из Украины: сможет ли Киев убедить Европу в легальности денег

Украине будет крайне сложно убедительно объяснить перевозку десятков миллионов долларов и евро через Венгрию в Австрию, поскольку за страной закрепился имидж коррумпированного государства. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доллары США

Ранее МВД Венгрии опубликовало видео задержания семи украинских инкассаторов во главе с бывшим генералом СБУ. Компания перевозила в Австрию 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограмм золота.

По словам Адиловой, ситуация вокруг задержания украинских инкассаторов в Венгрии может стать частью более крупного политического скандала. Она отметила, что подобные эпизоды привлекают внимание к финансовым потокам, связанным с Украиной, и усиливают подозрения в коррупции. На этом фоне Киеву будет трудно убедительно объяснить обстоятельства перевозки крупных сумм наличных.

"Украина — это коррумпированное государство, и коррупция пронизывает практически все институты власти. Поэтому доказать что-либо в такой ситуации будет крайне сложно. Имидж коррумпированного государства уже сложился и усиливается заявлениями западных политиков о мошенничестве и схемах получения денег. На этом фоне любые истории с перевозкой наличных автоматически воспринимаются как часть коррупционных схем", — подчеркнула она.

Политолог также отметила, что инцидент с задержанием перевозчиков денег в Венгрии может указывать на существование налаженных финансовых схем. По ее словам, речь может идти о системе неформальных расчетов, в которой используются наличные средства. При этом нынешний эпизод, по ее мнению, мог стать следствием ухудшения отношений между Будапештом и Киевом, из-за чего эта схема оказалась нарушена и стала публичной.

"Сама схема, судя по всему, давно отработана. Речь идет о передаче живых денег — не криптовалюты и не банковских переводов, а именно наличных средств, которые используются в различных откатных схемах. Наличные позволяют обходить банковский контроль и значительно затрудняют отслеживание финансовых потоков. Вероятно, нынешний эпизод стал заметен именно потому, что прежние механизмы взаимодействия между странами перестали работать так, как раньше", — сказала Адилова.

Кроме того, она подчеркнула, что внимание к финансовым потокам вокруг Украины усиливается со стороны США. По словам политолога, сейчас проводится проверка того, как расходуются средства, направленные Киеву западными союзниками. При этом отдельные инциденты могут использоваться как информационные поводы для более широких политических выводов.