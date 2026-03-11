Стамбульский документ по Украине устарел: новые реалии конфликта меняют условия мира

Проекты мирных договоренностей между Россией и Украиной, обсуждавшиеся на переговорах в Стамбуле в 2022 году, сегодня уже не отражают ни ситуацию на линии фронта, ни изменившуюся политическую реальность вокруг конфликта. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что договоренности по урегулированию украинского конфликта, достигнутые в Стамбуле в 2022 году, уже не соответствуют изменившейся ситуации.

Топорнин пояснил, что с момента переговоров в Стамбуле изменилась ситуация на линии фронта. По его словам, за это время Россия расширила зону контроля над рядом территорий. В этих условиях возвращение к параметрам договоренностей 2022 года означало бы отказ от территорий, которые сейчас находятся под российским контролем.

"Когда обсуждались стамбульские договоренности, речь шла о фиксации той линии соприкосновения, которая существовала на тот момент, и о дальнейшем ведении переговоров исходя из этой ситуации. Однако за прошедшие три с половиной года Россия расширила зону контроля над рядом территорий. Если исходить из старых договоренностей, это означало бы необходимость отказаться от территорий, которые сейчас находятся под российским контролем и за которые идут тяжелые боевые действия", — отметил он.

Кроме того, Топорнин отметил изменение позиции США по украинскому конфликту. По его словам, если раньше Вашингтон и западные союзники безоговорочно поддерживали Киев, то сейчас американская администрация говорит о необходимости более рационального подхода и скорейшего достижения мирного соглашения.

"Если раньше на Западе практически безоговорочно поддерживали Украину, то сегодня позиция Соединенных Штатов изменилась. В Вашингтоне все чаще говорят о более рациональном подходе и необходимости как можно скорее выйти на мирное соглашение с учетом интересов обеих сторон. Для Украины это возможность сохранить суверенитет и остановить дальнейшие потери, а для России — добиться реализации тех задач и интересов, которые были обозначены перед началом специальной военной операции", — подчеркнул политолог.

Он отметил, что проект соглашения, подготовленный в Стамбуле, был результатом конкретного этапа переговоров в 2022 году. По его словам, с тех пор изменилась сама логика обсуждения урегулирования. Поэтому те наработки теперь воспринимаются скорее как часть переговорной истории, а не как актуальная основа для будущего соглашения.