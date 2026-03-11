Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Балтийский флот — лишь часть силы: что скрывает военная система Калининграда
Кондуктор случайно обнаружил, что в багаж сдан ящик с живым человеком... — писала газета Русское слово 11 марта 1908 года
Блестящая маска с внутренним шрамом: на сцене раскрывается история о зеркале красоты и тайных пороках
Израиль бьёт по Хезболле, но движение не слабеет: что делает движение таким живучим
Калининград на линии первого удара: почему регион стал военной головоломкой Европы
Резюме теряет ценность: работодатели начали иначе оценивать кандидатов
Банка краски может поссорить весь подъезд: почему соседские жалобы не выдерживают суда
Поезда и паромы кормят регион: к какому тревожному сценарию готовится Калининград
Старая логистика на свалке: Благовещенск и Хэйхэ начинают полную переборку двигателя восточной политики

Стамбульский документ по Украине устарел: новые реалии конфликта меняют условия мира

Мир

Проекты мирных договоренностей между Россией и Украиной, обсуждавшиеся на переговорах в Стамбуле в 2022 году, сегодня уже не отражают ни ситуацию на линии фронта, ни изменившуюся политическую реальность вокруг конфликта. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что договоренности по урегулированию украинского конфликта, достигнутые в Стамбуле в 2022 году, уже не соответствуют изменившейся ситуации.

Топорнин пояснил, что с момента переговоров в Стамбуле изменилась ситуация на линии фронта. По его словам, за это время Россия расширила зону контроля над рядом территорий. В этих условиях возвращение к параметрам договоренностей 2022 года означало бы отказ от территорий, которые сейчас находятся под российским контролем.

"Когда обсуждались стамбульские договоренности, речь шла о фиксации той линии соприкосновения, которая существовала на тот момент, и о дальнейшем ведении переговоров исходя из этой ситуации. Однако за прошедшие три с половиной года Россия расширила зону контроля над рядом территорий. Если исходить из старых договоренностей, это означало бы необходимость отказаться от территорий, которые сейчас находятся под российским контролем и за которые идут тяжелые боевые действия", — отметил он.

Кроме того, Топорнин отметил изменение позиции США по украинскому конфликту. По его словам, если раньше Вашингтон и западные союзники безоговорочно поддерживали Киев, то сейчас американская администрация говорит о необходимости более рационального подхода и скорейшего достижения мирного соглашения.

"Если раньше на Западе практически безоговорочно поддерживали Украину, то сегодня позиция Соединенных Штатов изменилась. В Вашингтоне все чаще говорят о более рациональном подходе и необходимости как можно скорее выйти на мирное соглашение с учетом интересов обеих сторон. Для Украины это возможность сохранить суверенитет и остановить дальнейшие потери, а для России — добиться реализации тех задач и интересов, которые были обозначены перед началом специальной военной операции", — подчеркнул политолог.

Он отметил, что проект соглашения, подготовленный в Стамбуле, был результатом конкретного этапа переговоров в 2022 году. По его словам, с тех пор изменилась сама логика обсуждения урегулирования. Поэтому те наработки теперь воспринимаются скорее как часть переговорной истории, а не как актуальная основа для будущего соглашения.

"Стамбульские проекты договоренностей уже не отражают реалии сегодняшнего дня. Он разрабатывался в другой обстановке и был привязан к той ситуации, которая складывалась в 2022 году. Сейчас, пусть и тяжело, но определенный переговорный процесс все равно идет, в том числе с участием американской администрации. Поэтому если в итоге и появится какое-то соглашение, то это будет совсем другой документ, а не тот, который обсуждался в Стамбуле", — заключил Топорнин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Садоводство, цветоводство
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Мир. Новости мира
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Садоводство, цветоводство
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Популярное
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай

Какие сорта высокорослой голубики выдерживают экстремальные морозы и дают рекордные урожаи крупных ягод при минимальных усилиях в саду.

Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Мозги цивилизации на осадном положении: один остров может выключить всю цифровую мощь планеты
Безопасная деревня Ливана стала целью удара: беспилотник разрушил жилой дом Анхар Кочнева Теперь системно: авиакомпании по всему миру повышают стоимость услуг Олег Артюков Асфальт начал заряжать машины: экспериментальная дорога меняет привычные правила электромобилей Сергей Милешкин
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Золото под слоем ила: Исеть превратилась в сейф с драгоценностями древнего народа
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Последние материалы
Таблетка аспирина для профилактики кажется безобидной — но всё меняется из-за одного факта
Балтийский флот — лишь часть силы: что скрывает военная система Калининграда
Сети Мурманска оживают: теплообменники и канализация чинят без промедлений
Транзитные врата Азии захлопнулись: турпоток в Мурманскую область несет потери от ближневосточных перебоев
Сковорода меняет правила игры: обычные крабовые палочки превращаются в изысканный деликатес
Северный оазис проснулся раньше срока: в теплицах Заполярья начался масштабный сбор урожая
Безопасная деревня Ливана стала целью удара: беспилотник разрушил жилой дом
Стамбульский документ по Украине устарел: новые реалии конфликта меняют условия мира
Кондуктор случайно обнаружил, что в багаж сдан ящик с живым человеком... — писала газета Русское слово 11 марта 1908 года
11 марта: вывод советских войск из Венгрии, самый большой кактус и теракт в Мадриде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.