Мир

Финский суд наказал россиянку за вывоз сына на каникулы

Суд Финляндии приговорил жительницу города Куопио к 13 месяцам условного заключения за похищение собственного пятилетнего сына и незаконное лишение его свободы при отягчающих обстоятельствах.

Фото: unsplash.com by Michael Coltman is licensed under Free to use under the Unsplash License
Мама и малыш

Инцидент начался в феврале 2024 года, когда женщина получила согласие отца на поездку с ребенком к бабушке в Новосибирск. Однако в назначенный срок мать вернулась в Финляндию одна, оставив мальчика в России. Ситуация разрешилась только в феврале 2025 года, когда ребенка вернули в Куопио под давлением судебного процесса. Суд отверг доводы защиты о болезни, указав на то, что в РФ ребенку оперативно нашли место в детском саду, что свидетельствует о планомерном переселении.

Субъект выплат Сумма компенсации (€)
Ребенок (сын) 6 500
Отец ребенка 3 500

Юридическая жесткость финской системы в вопросах опеки напоминает современные международные миграционные тренды в Европе, где права личности и установленный порядок проживания ставятся выше родственных связей. Аналогичный случай произошел ранее в Петрозаводске, где российские суды, несмотря на патриотический контекст, также встали на сторону законного порядка, признав незаконным изменение места жительства детей без согласия второго родителя.

Николай Топорнин (директор Центра европейской информации): "Финское правосудие крайне щепетильно к интересам ребенка как независимого субъекта. Любое нарушение договоренностей между родителями трактуется как похищение".
Семен Бойков (политолог): "Подобные дела часто приобретают политический окрас, но в их основе — жесткий юридический формализм ЕС".
Аналитический отдел Pravda.Ru: "Конфликты такого рода демонстрируют глубокий правовой разрыв между РФ и странами Северной Европы".

Эксперты отмечают, что на фоне того, как республиканцы готовят замену Трампу и меняется глобальная повестка, частные правовые споры граждан России в Европе становятся рычагом давления.

Судебное решение в Куопио подчеркивает, что даже временный выезд может обернуться уголовным преследованием. Это происходит в условиях, когда финансовые потоки у границ Европы и нефтяные споры накаляют общую атмосферу недоверия к иностранным гражданам.

Главный вызов для российских семей за рубежом сегодня — риск утраты родительских прав из-за неверной интерпретации норм о «привычном окружении» ребенка.

Интересный факт: финское правосудие считает «лишением свободы» даже нахождение ребенка в комфортных условиях у родственников, если это ограничивает его законное право на общение с обоими родителями.

Напомним, что пока одни страны решают вопросы опеки, другие сталкиваются с тем, что топливные резервы Штатов больше не спасают экономику, а электрический щит Киева дал трещину из-за отказа соседей от помощи. Даже в Молдавии счета за газ превращают жизнь в борьбу за выживание, что косвенно влияет на миграционные настроения в регионе.

Можно ли оспорить приговор в России?
Решения финских судов не имеют прямой силы в РФ, но ограничивают перемещение осужденного по всему миру.
Что считается похищением в ЕС?
Переезд ребенка в другую страну без письменного согласия обоих опекунов или вопреки решению суда.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
