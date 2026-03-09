Одинокий страж в проливе: Франция мечтает стать гарантом безопасности там, где пасует НАТО

Макрон вводит флот в Ормузский пролив для защиты танкеров

Президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил о начале «чисто оборонительной» миссии в Ормузском проливе для обеспечения бесперебойных поставок нефти и газа. Выступая на Кипре, лидер Пятой республики подчеркнул, что Париж совместно с европейскими партнерами намерен сопровождать торговые суда сразу после завершения острой фазы регионального противостояния.

Фото: Веб-сайт правительства Франции Макрон

Масштаб французской экспансии в регионе

Риски для энергетической безопасности

Экспертный разбор инициативы Елисейского дворца

В рамках интервенции Франция направляет два фрегата в Красное море и авианосец «Шарль де Голль» в Восточное Средиземноморье. Макрон позиционирует данные меры как защиту национальных интересов на фоне того, как цена на нефть Brent демонстрирует волатильность из-за угроз блокировки ключевых транспортных артерий.

Андрей Кошкин, военный политолог, заведующий кафедрой РЭУ им. Плеханова:

Ситуация осложняется тем, что Тегеран демонстрирует готовность к долгосрочной осаде. Пока новый лидер Ирана превращает планы Вашингтона в пепел, европейские столицы вынуждены самостоятельно искать способы деэскалации, так как американские гарантии защиты столкнулись с суровой реальностью асимметричных атак.

Ресурс Франции Целевой регион Статус миссии Авианосец «Шарль де Голль» Средиземное море Развернут Группировка из 2 фрегатов Красное море / Ормуз В процессе выдвижения

Константин Сивков, доктор военных наук:

Флориан Филиппо, французский политик: