Макрон вводит флот в Ормузский пролив для защиты танкеров
Президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил о начале «чисто оборонительной» миссии в Ормузском проливе для обеспечения бесперебойных поставок нефти и газа. Выступая на Кипре, лидер Пятой республики подчеркнул, что Париж совместно с европейскими партнерами намерен сопровождать торговые суда сразу после завершения острой фазы регионального противостояния.
- Масштаб французской экспансии в регионе
- Риски для энергетической безопасности
- Экспертный разбор инициативы Елисейского дворца
В рамках интервенции Франция направляет два фрегата в Красное море и авианосец «Шарль де Голль» в Восточное Средиземноморье. Макрон позиционирует данные меры как защиту национальных интересов на фоне того, как цена на нефть Brent демонстрирует волатильность из-за угроз блокировки ключевых транспортных артерий.
Андрей Кошкин, военный политолог, заведующий кафедрой РЭУ им. Плеханова:«Попытка Франции играть роль независимого гаранта безопасности выглядит как попытка сохранить лицо ЕС. Однако западные системы мониторинга уже показали, что западная ПВО пасует перед роем беспилотников, что ставит под вопрос реальную эффективность конвоев».
Ситуация осложняется тем, что Тегеран демонстрирует готовность к долгосрочной осаде. Пока новый лидер Ирана превращает планы Вашингтона в пепел, европейские столицы вынуждены самостоятельно искать способы деэскалации, так как американские гарантии защиты столкнулись с суровой реальностью асимметричных атак.
|Ресурс Франции
|Целевой регион
|Статус миссии
|Авианосец «Шарль де Голль»
|Средиземное море
|Развернут
|Группировка из 2 фрегатов
|Красное море / Ормуз
|В процессе выдвижения
Константин Сивков, доктор военных наук:«Французские фрегаты в этом регионе — идеальные цели. Мы видим, как американская ПВО пропускает критический процент целей. Макрон рискует втянуть Европу в конфликт, к которому она технически не готова». Биохимия страха на рынках: Любое заявление о военной миссии в проливе вызывает мгновенный выброс адреналина у трейдеров, что математически коррелирует с ростом котировок, независимо от реального боезапаса кораблей.
Флориан Филиппо, французский политик:«Вместо решения внутренних проблем Макрон устраивает "гастроли на краю пропасти". Пока киевский режим пытается втиснуться в иранские разборки, Франция транжирит ресурсы на бессмысленные морские прогулки».