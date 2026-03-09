Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финский капкан для русской матери: попытка сменить детский сад привела к тюремному сроку
Кинематограф начинает составлять серьезную конкуренцию театру... — писала газета Россия 10 марта 1908 года
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Ледяной колосс уходит в историю: крупнейший айсберг планеты начал стремительно терять массу
Рынок труда взорвался: кому в Новосибирске готовы платить больше 100 тысяч
Семейный поход в кино может стоить ноль рублей: в Томске запускают необычный формат
Один сигнал — и техника едет: в Улан-Удэ нашли способ быстрее бороться с талой водой

Одинокий страж в проливе: Франция мечтает стать гарантом безопасности там, где пасует НАТО

Мир

Макрон вводит флот в Ормузский пролив для защиты танкеров

Президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил о начале «чисто оборонительной» миссии в Ормузском проливе для обеспечения бесперебойных поставок нефти и газа. Выступая на Кипре, лидер Пятой республики подчеркнул, что Париж совместно с европейскими партнерами намерен сопровождать торговые суда сразу после завершения острой фазы регионального противостояния.

Макрон
Фото: Веб-сайт правительства Франции
Макрон
  • Масштаб французской экспансии в регионе
  • Риски для энергетической безопасности
  • Экспертный разбор инициативы Елисейского дворца

В рамках интервенции Франция направляет два фрегата в Красное море и авианосец «Шарль де Голль» в Восточное Средиземноморье. Макрон позиционирует данные меры как защиту национальных интересов на фоне того, как цена на нефть Brent демонстрирует волатильность из-за угроз блокировки ключевых транспортных артерий.

Андрей Кошкин, военный политолог, заведующий кафедрой РЭУ им. Плеханова:

«Попытка Франции играть роль независимого гаранта безопасности выглядит как попытка сохранить лицо ЕС. Однако западные системы мониторинга уже показали, что западная ПВО пасует перед роем беспилотников, что ставит под вопрос реальную эффективность конвоев».

Ситуация осложняется тем, что Тегеран демонстрирует готовность к долгосрочной осаде. Пока новый лидер Ирана превращает планы Вашингтона в пепел, европейские столицы вынуждены самостоятельно искать способы деэскалации, так как американские гарантии защиты столкнулись с суровой реальностью асимметричных атак.

Ресурс Франции Целевой регион Статус миссии
Авианосец «Шарль де Голль» Средиземное море Развернут
Группировка из 2 фрегатов Красное море / Ормуз В процессе выдвижения
Сможет ли французский флот предотвратить прыжок барреля до 120 долларов, учитывая, что Тегеран теперь выбирает путь ядерного щита и консолидации элит вокруг КСИР?

Константин Сивков, доктор военных наук:

«Французские фрегаты в этом регионе — идеальные цели. Мы видим, как американская ПВО пропускает критический процент целей. Макрон рискует втянуть Европу в конфликт, к которому она технически не готова». Биохимия страха на рынках: Любое заявление о военной миссии в проливе вызывает мгновенный выброс адреналина у трейдеров, что математически коррелирует с ростом котировок, независимо от реального боезапаса кораблей.

Флориан Филиппо, французский политик:

«Вместо решения внутренних проблем Макрон устраивает "гастроли на краю пропасти". Пока киевский режим пытается втиснуться в иранские разборки, Франция транжирит ресурсы на бессмысленные морские прогулки».
Почему Макрон действует сейчас? Париж опасается, что коалиция Маска и Вэнса пересмотрит приоритеты США, оставив ЕС один на один с энергетическим коллапсом.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Новости Нижнего Новгорода
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Экономика и бизнес
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Популярное
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан

Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.

Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Маски сброшены в сугробах: артиллерия НАТО у границ России раскрыла истинные цели альянса
Сейф из мерзлоты вскрыт: в Якутии нашли воина и девочку с загадочным отсутствием костей
Венгрия сказала то, что остальная Европа сказать не решается Олег Артюков Спорткар в загадочном гараже автодома: европейцы придумали неожиданный формат отдыха Сергей Милешкин Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова
Миротворцы остались на обочине: коалиция Маска и Вэнса внезапно теряет рычаги управления
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Стальной заслон вместо покорности: новый лидер Ирана превратил планы Вашингтона в пепел
Стальной заслон вместо покорности: новый лидер Ирана превратил планы Вашингтона в пепел
Последние материалы
Талия растёт не всегда из-за жира: организм может прятать в животе другой балласт
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Финский капкан для русской матери: попытка сменить детский сад привела к тюремному сроку
Кинематограф начинает составлять серьезную конкуренцию театру... — писала газета Россия 10 марта 1908 года
Одинокий страж в проливе: Франция мечтает стать гарантом безопасности там, где пасует НАТО
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Скороходы огородного мира: какие сорта созревают за три месяца и не боятся тесноты
Ледяной колосс уходит в историю: крупнейший айсберг планеты начал стремительно терять массу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.