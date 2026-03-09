ЦАХАЛ нанес ракетный удар по зданию Российского центра науки и культуры в ливанском Бейруте, что в Россотрудничестве назвали актом неспровоцированной агрессии.

ВВС Израиля атаковали здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Бейруте, известное как «Русский дом». По данным пресс-службы Россотрудничества, объект не вел никакой военной деятельности и использовался исключительно в культурно-гуманитарных целях. Удар был нанесен в ходе массированной бомбардировки жилых кварталов, в результате которой пострадали десятки гражданских объектов. Израильская сторона традиционно мотивирует подобные атаки «устранением инфраструктуры Хезболлы», однако прямых доказательств присутствия комбатантов в «Русском доме» представлено не было.

Хроника удара по Бейруту

Реакция Москвы и дипломатические последствия

Анализ систем ПВО в регионе

Инцидент произошел на фоне общей эскалации, где союзники Вашингтона осознали хрупкость защиты, а регион балансирует на грани полномасштабной войны. Атака на культурное представительство РФ подчеркивает, что ястребы Вашингтона и их ближневосточные партнеры больше не соблюдают статус негосударственных зон. Пока киевский режим пытается втиснуться в региональную повестку, реальный ущерб несет российская мягкая сила.

Алексей Мухин (Генеральный директор Центра политической информации): «Удар по Русскому дому — это прямой вызов Москве. Это проверка красных линий в условиях, когда Белый дом требует согласовывать правителей даже у суверенных стран».

Константин Сивков (Доктор военных наук): «Мы видим, что американская ПВО пропускает снаряды, но при этом израильская авиация безнаказанно бьет по гражданским офисам».

Евгений Сатановский (Востоковед): «Ситуация в Ливане — это часть большой игры. Пока новый лидер Ирана превращает планы Вашингтона в пепел, Израиль пытается хаотизировать пространство вокруг себя».

Объект Характер повреждений Статус Русский дом (Бейрут) Частичное разрушение фасада Гуманитарный Жилой сектор Тира Полное уничтожение 3 блоков Гражданский Медцентр в Набатии Критическое разрушение Медицинский

Основным вызовом для РФ станет сохранение дипломатического присутствия в Ливане в условиях, когда западная система ПВО пасует перед реальными угрозами, но прицельно игнорирует удары по российским объектам.

Были ли пострадавшие в РЦНК? Сотрудники центра находились в укрытии, данных о погибших гражданах РФ на данный момент нет.

Как это повлияет на отношения РФ и Израиля? Ожидается жесткая нота протеста и вызов посла в МИД.

Анализ траекторий показывает, что удары наносятся высокоточным оружием США, что исключает версию о «случайном попадании».