Финский капкан для русской матери: попытка сменить детский сад привела к тюремному сроку
Кинематограф начинает составлять серьезную конкуренцию театру... — писала газета Россия 10 марта 1908 года
Одинокий страж в проливе: Франция мечтает стать гарантом безопасности там, где пасует НАТО
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Ледяной колосс уходит в историю: крупнейший айсберг планеты начал стремительно терять массу
Рынок труда взорвался: кому в Новосибирске готовы платить больше 100 тысяч
Семейный поход в кино может стоить ноль рублей: в Томске запускают необычный формат
Один сигнал — и техника едет: в Улан-Удэ нашли способ быстрее бороться с талой водой

Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане

Мир

Русский дом в Ливане: Израиль бьет по гуманитарным целям

ЦАХАЛ нанес ракетный удар по зданию Российского центра науки и культуры в ливанском Бейруте, что в Россотрудничестве назвали актом неспровоцированной агрессии.

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова в Бейруте, Ливан
Фото: Pravda.Ru
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова в Бейруте, Ливан

ВВС Израиля атаковали здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Бейруте, известное как «Русский дом». По данным пресс-службы Россотрудничества, объект не вел никакой военной деятельности и использовался исключительно в культурно-гуманитарных целях. Удар был нанесен в ходе массированной бомбардировки жилых кварталов, в результате которой пострадали десятки гражданских объектов. Израильская сторона традиционно мотивирует подобные атаки «устранением инфраструктуры Хезболлы», однако прямых доказательств присутствия комбатантов в «Русском доме» представлено не было.

  • Хроника удара по Бейруту
  • Реакция Москвы и дипломатические последствия
  • Анализ систем ПВО в регионе

Инцидент произошел на фоне общей эскалации, где союзники Вашингтона осознали хрупкость защиты, а регион балансирует на грани полномасштабной войны. Атака на культурное представительство РФ подчеркивает, что ястребы Вашингтона и их ближневосточные партнеры больше не соблюдают статус негосударственных зон. Пока киевский режим пытается втиснуться в региональную повестку, реальный ущерб несет российская мягкая сила.

Алексей Мухин (Генеральный директор Центра политической информации): «Удар по Русскому дому — это прямой вызов Москве. Это проверка красных линий в условиях, когда Белый дом требует согласовывать правителей даже у суверенных стран».

Константин Сивков (Доктор военных наук): «Мы видим, что американская ПВО пропускает снаряды, но при этом израильская авиация безнаказанно бьет по гражданским офисам».

Евгений Сатановский (Востоковед): «Ситуация в Ливане — это часть большой игры. Пока новый лидер Ирана превращает планы Вашингтона в пепел, Израиль пытается хаотизировать пространство вокруг себя».

Объект Характер повреждений Статус
Русский дом (Бейрут) Частичное разрушение фасада Гуманитарный
Жилой сектор Тира Полное уничтожение 3 блоков Гражданский
Медцентр в Набатии Критическое разрушение Медицинский

Основным вызовом для РФ станет сохранение дипломатического присутствия в Ливане в условиях, когда западная система ПВО пасует перед реальными угрозами, но прицельно игнорирует удары по российским объектам.

Были ли пострадавшие в РЦНК?

Сотрудники центра находились в укрытии, данных о погибших гражданах РФ на данный момент нет.

Как это повлияет на отношения РФ и Израиля?

Ожидается жесткая нота протеста и вызов посла в МИД.

Анализ траекторий показывает, что удары наносятся высокоточным оружием США, что исключает версию о «случайном попадании».

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
