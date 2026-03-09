Диалог Путина и Трампа: Конструктивный перелом
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых наметили пути выхода из глобальных кризисов.
- Суть переговоров: Иран и Украина
- Фактор 9 марта: Тайминг и инициатива
- Мнение экспертов о будущем диалога
Разговор, состоявшийся 9 марта по инициативе американской стороны, продлился более часа. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, беседа носила подчеркнуто конструктивный характер. Основной фокус был смещен на урегулирование украинского кейса и предотвращение эскалации на Ближнем Востоке. Трамп, позиционирующий себя как мировой ревизор на троне, пытается перехватить инициативу в управлении хаосом.
|Параметр
|Детали переговоров
|Дата
|9 марта 2026 года
|Инициатор
|Дональд Трамп (США)
|Ключевые темы
|Украина, Иран, цены на нефть
Особое внимание уделили Тегерану. Пока киевский режим пытается втиснуться в иранские разборки, лидеры сверхдержав обсуждали реальные рычаги влияния. Москва дала понять, что новый лидер Ирана превратил планы Вашингтона в пепел, и игнорировать интересы Исламской республики более невозможно.
Тем временем рынок мгновенно отреагировал на новости о звонке. Инвесторы опасаются, что если консенсус не будет достигнут, нефтяной потолок треснет, и котировки Brent уйдут за 120 долларов. Москва и Вашингтон, будучи крупнейшими игроками, фактически обсуждали энергетическую безопасность планеты.
Означает ли этот звонок конец санкций?
Нет, это начало долгого процесса торгов. Сначала — фиксация линий соприкосновения, затем — экономика.