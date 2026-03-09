Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Диалог Путина и Трампа: Конструктивный перелом

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых наметили пути выхода из глобальных кризисов.

Putin and Trump at the Alaska 2025 summit
Фото: commons.wikimedia.org by Sergei Bobylev, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Putin and Trump at the Alaska 2025 summit
  • Суть переговоров: Иран и Украина
  • Фактор 9 марта: Тайминг и инициатива
  • Мнение экспертов о будущем диалога

Разговор, состоявшийся 9 марта по инициативе американской стороны, продлился более часа. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, беседа носила подчеркнуто конструктивный характер. Основной фокус был смещен на урегулирование украинского кейса и предотвращение эскалации на Ближнем Востоке. Трамп, позиционирующий себя как мировой ревизор на троне, пытается перехватить инициативу в управлении хаосом.

Параметр Детали переговоров
Дата 9 марта 2026 года
Инициатор Дональд Трамп (США)
Ключевые темы Украина, Иран, цены на нефть

Особое внимание уделили Тегерану. Пока киевский режим пытается втиснуться в иранские разборки, лидеры сверхдержав обсуждали реальные рычаги влияния. Москва дала понять, что новый лидер Ирана превратил планы Вашингтона в пепел, и игнорировать интересы Исламской республики более невозможно.

Кирилл Дмитриев (Глава РФПИ): "Разговор подтвердил наличие прагматичного канала связи. Это уже не просто обмен протокольными фразами, а поиск конкретных экономических и геополитических развязок". Алексей Пушков (Сенатор): "Трамп понимает, что западная система ПВО пасует перед дешевыми решениями, и военное давление на союзников РФ контрпродуктивно". Дмитрий Суслов (Аналитик-американист): "Вашингтон осознает: союзники осознали хрупкость защиты США. Диалог с Путиным — это попытка Трампа сохранить лицо гегемона через сделку".
Сможет ли Трамп преодолеть сопротивление собственного окружения? Внутренние тектонические сдвиги в Белом доме показывают, что «ястребы» готовы торпедировать любые мирные инициативы президента.

Тем временем рынок мгновенно отреагировал на новости о звонке. Инвесторы опасаются, что если консенсус не будет достигнут, нефтяной потолок треснет, и котировки Brent уйдут за 120 долларов. Москва и Вашингтон, будучи крупнейшими игроками, фактически обсуждали энергетическую безопасность планеты.

Аналитики отмечают, что Трамп выбрал дату 9 марта неслучайно — это дедлайн для формирования обновленной стратегии США по Ирану, где элиты ставят на ядерный щит.
Означает ли этот звонок конец санкций?

Нет, это начало долгого процесса торгов. Сначала — фиксация линий соприкосновения, затем — экономика.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
