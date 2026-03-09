Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых наметили пути выхода из глобальных кризисов.

Разговор, состоявшийся 9 марта по инициативе американской стороны, продлился более часа. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, беседа носила подчеркнуто конструктивный характер. Основной фокус был смещен на урегулирование украинского кейса и предотвращение эскалации на Ближнем Востоке. Трамп, позиционирующий себя как мировой ревизор на троне, пытается перехватить инициативу в управлении хаосом.

Параметр Детали переговоров Дата 9 марта 2026 года Инициатор Дональд Трамп (США) Ключевые темы Украина, Иран, цены на нефть

Особое внимание уделили Тегерану. Пока киевский режим пытается втиснуться в иранские разборки, лидеры сверхдержав обсуждали реальные рычаги влияния. Москва дала понять, что новый лидер Ирана превратил планы Вашингтона в пепел, и игнорировать интересы Исламской республики более невозможно.