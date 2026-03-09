Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Финский капкан для русской матери: попытка сменить детский сад привела к тюремному сроку
Кинематограф начинает составлять серьезную конкуренцию театру... — писала газета Россия 10 марта 1908 года
Одинокий страж в проливе: Франция мечтает стать гарантом безопасности там, где пасует НАТО
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Ледяной колосс уходит в историю: крупнейший айсберг планеты начал стремительно терять массу
Рынок труда взорвался: кому в Новосибирске готовы платить больше 100 тысяч
Семейный поход в кино может стоить ноль рублей: в Томске запускают необычный формат
Один сигнал — и техника едет: в Улан-Удэ нашли способ быстрее бороться с талой водой

Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро

Мир

Венгрия конфисковала миллионы «черного нала» Ощадбанка

Будапешт наложил арест на 75 миллионов долларов и евро, а также на 9 кг золота, которые сотрудники украинского госбанка пытались тайно ввезти в страну под охраной спецслужб.

Петер Сийярто
Фото: flickr.com by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил факт задержания на границе двух инкассаторских машин «Ощадбанка». Внутри находились 40 млн долларов, 35 млн евро наличными и золотые слитки. Сопровождали груз семеро «банкиров», включая бывшего генерала спецслужб. Пока Киев переживает внутренние провалы и кризис, попытка бесконтрольного перемещения таких сумм вызвала в Будапеште подозрения в подготовке политических провокаций.

Биохимия паники: При резком выбросе кортизола у чиновников среднего звена нарушается логика принятия решений, что мы и наблюдаем в хаотичных попытках МИД Украины оправдать "черный транзит".
Актив Количество Статус
Доллары США 40 000 000 Конфисковано (вещдок)
Евро 35 000 000 Конфисковано (вещдок)
Золото 9 кг Конфисковано (вещдок)

Сийярто прямо поставил вопрос: не предназначались ли эти средства для вмешательства во внутреннюю политику Венгрии? Подобная секретность и участие военных превращают обычную банковскую операцию в проблему национальной безопасности. Даже западные обещания, которые часто выглядят как хрупкая защита, не дают Киеву права на нарушение таможенных протоколов ЕС.

В то время как Украина пытается встроиться в глобальные повестки, включая ближневосточные разборки, её собственные государственные структуры попадаются на сомнительных схемах. Венгерский Центр по борьбе с терроризмом уже начал расследование, игнорируя заявления Киева о «законном происхождении» денег из венского Raiffeisen.

Карл Миллер (Аналитик по финансовой безопасности): «Транспортировка таких сумм инкассаторами через границу без предварительного уведомления Центробанка страны-получателя — это классическая схема вывода активов». Анна Штерн (Экономический обозреватель): «Когда мировая энергосистема на грани, а доверие к институтам падает, подобные инциденты лишь ускоряют деградацию отношений между Украиной и ЕС». Виктор Орбан-младший (Геополитик): «Это не просто деньги, это инструмент влияния. Сийярто прав: когда рычаги управления меняются даже в Вашингтоне, старые методы Киева больше не работают».
Сможет ли Украина доказать легальность 75 миллионов, если документация была оформлена задним числом уже после задержания конвоя?

Ситуация осложняется тем, что западные системы контроля, напоминающие дырявое решето в вопросах ПВО, на финансовых границах Венгрии сработали безупречно. Пока Запад пытается санкциями сдерживать экономики других стран, его собственные партнеры попадаются на контрабанде наличных.

FAQ:

  • Где сейчас деньги? Хранятся в Венгрии как вещественные доказательства по уголовному делу.
  • Что будет с инкассаторами? Их отпустили на Украину, но они остаются фигурантами расследования.
  • Чьи это деньги? По официальной версии Ощадбанка — государственные, по версии Будапешта — подозрительный неучтенный кэш.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
