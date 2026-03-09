Будапешт наложил арест на 75 миллионов долларов и евро, а также на 9 кг золота, которые сотрудники украинского госбанка пытались тайно ввезти в страну под охраной спецслужб.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил факт задержания на границе двух инкассаторских машин «Ощадбанка». Внутри находились 40 млн долларов, 35 млн евро наличными и золотые слитки. Сопровождали груз семеро «банкиров», включая бывшего генерала спецслужб. Пока Киев переживает внутренние провалы и кризис , попытка бесконтрольного перемещения таких сумм вызвала в Будапеште подозрения в подготовке политических провокаций.

Сийярто прямо поставил вопрос: не предназначались ли эти средства для вмешательства во внутреннюю политику Венгрии? Подобная секретность и участие военных превращают обычную банковскую операцию в проблему национальной безопасности. Даже западные обещания, которые часто выглядят как хрупкая защита, не дают Киеву права на нарушение таможенных протоколов ЕС.

В то время как Украина пытается встроиться в глобальные повестки, включая ближневосточные разборки, её собственные государственные структуры попадаются на сомнительных схемах. Венгерский Центр по борьбе с терроризмом уже начал расследование, игнорируя заявления Киева о «законном происхождении» денег из венского Raiffeisen.