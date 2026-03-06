Италия рвется восстанавливать Украину: что на самом деле стоит за инициативой Рима

Заявление Италии о готовности участвовать в восстановлении Украины может быть связано с попыткой Рима усилить свою политическую роль в отношениях между Европой и США. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.
Ранее офис премьер-министра Италии сообщил, что Джорджа Мелони провела разговор с Владимиром Зеленским и выразила готовность взять на себя ведущую роль в процессе восстановления Украины.
Бойков подчеркнул, что у премьер-министра Италии сохраняются рабочие отношения как с руководством Евросоюза, так и с администрацией президента США Дональда Трампа. По его словам, такая позиция дает Риму дополнительные возможности для укрепления своего политического веса на международной арене.
"Мелони — одна из немногих европейских политиков, у которых достаточно хорошие отношения и с Брюсселем, и с администрацией Трампа. Поэтому у Италии есть определенные шансы играть даже своего рода посредническую роль между Европой и Северной Америкой. Возможно, такими заявлениями она пытается усилить значение Италии как стороны, которая поддерживает контакты сразу с двумя центрами силы", — отметил политолог.
Эксперт также обратил внимание, что у Италии могут меняться внешнеполитические приоритеты. Он пояснил, что для стран Южной Европы все более значимым фактором становится развитие ситуации на Ближнем Востоке и возможная эскалация конфликта в регионе.
"Сейчас для Евросоюза центральным вопросом остается украинский конфликт, туда направляются значительные ресурсы. Но для стран Южной Европы постепенно вырисовывается и другая проблема — ситуация на Ближнем Востоке. Если конфликт там будет затягиваться, Италии придется учитывать риски, связанные с возможным противостоянием США и Ирана, и пересматривать свои внешнеполитические приоритеты", — пояснил Бойков.
Он добавил, что подобные заявления могут быть связаны и с внутриполитической ситуацией в Италии. Эксперт пояснил, что правящая коалиция включает партии, которые занимают более сдержанную позицию и выступают за диалог с Россией. По его словам, в таких условиях итальянским властям важно демонстрировать поддержку Украине, чтобы не создавать у европейских партнеров впечатление, что Рим отходит от общей линии Евросоюза.
"В итальянской коалиции есть партии, выступающие за более осторожную внешнюю политику и диалог с Россией. В европейской политической среде такие позиции нередко автоматически воспринимаются как пророссийские. Поэтому правительству периодически важно демонстрировать поддержку Украине, чтобы не создавалось впечатления, что Рим занимает пророссийскую позицию или готов идти на уступки Москве. В этом смысле подобные заявления могут быть способом показать европейским партнерам, что Италия остается в общей линии Евросоюза и продолжает поддерживать Киев", — заключил политолог.
