Италия рвется восстанавливать Украину: что на самом деле стоит за инициативой Рима

Заявление Италии о готовности участвовать в восстановлении Украины может быть связано с попыткой Рима усилить свою политическую роль в отношениях между Европой и США. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Фото: commons.wikimedia.org by Presidenza della Repubblica is licensed under Quirinale.it Джорджа Мелони

Ранее офис премьер-министра Италии сообщил, что Джорджа Мелони провела разговор с Владимиром Зеленским и выразила готовность взять на себя ведущую роль в процессе восстановления Украины.

Бойков подчеркнул, что у премьер-министра Италии сохраняются рабочие отношения как с руководством Евросоюза, так и с администрацией президента США Дональда Трампа. По его словам, такая позиция дает Риму дополнительные возможности для укрепления своего политического веса на международной арене.

"Мелони — одна из немногих европейских политиков, у которых достаточно хорошие отношения и с Брюсселем, и с администрацией Трампа. Поэтому у Италии есть определенные шансы играть даже своего рода посредническую роль между Европой и Северной Америкой. Возможно, такими заявлениями она пытается усилить значение Италии как стороны, которая поддерживает контакты сразу с двумя центрами силы", — отметил политолог.

Эксперт также обратил внимание, что у Италии могут меняться внешнеполитические приоритеты. Он пояснил, что для стран Южной Европы все более значимым фактором становится развитие ситуации на Ближнем Востоке и возможная эскалация конфликта в регионе.

"Сейчас для Евросоюза центральным вопросом остается украинский конфликт, туда направляются значительные ресурсы. Но для стран Южной Европы постепенно вырисовывается и другая проблема — ситуация на Ближнем Востоке. Если конфликт там будет затягиваться, Италии придется учитывать риски, связанные с возможным противостоянием США и Ирана, и пересматривать свои внешнеполитические приоритеты", — пояснил Бойков.

Он добавил, что подобные заявления могут быть связаны и с внутриполитической ситуацией в Италии. Эксперт пояснил, что правящая коалиция включает партии, которые занимают более сдержанную позицию и выступают за диалог с Россией. По его словам, в таких условиях итальянским властям важно демонстрировать поддержку Украине, чтобы не создавать у европейских партнеров впечатление, что Рим отходит от общей линии Евросоюза.