Республиканцы готовят замену Трампу: получится ли у них сместить президента

Мир

Разговоры о возможной замене президента США Дональда Трампа на посту президента США не имеют реальных шансов на реализацию, поскольку действующего главу государства нельзя отстранить по решению части партии или отдельных политиков. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Дональд Трамп, 45-й президент США
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Дональда Трампа by Личный Инстаграм-аккаунт Дональда Трампа
Дональд Трамп, 45-й президент США

Ранее газета Politico сообщила, что крыло Республиканской партии США, выступающее за более сдержанную позицию в отношении войны с Ираном, ищет нового лидера вместо президента Дональда Трампа.

Топорнин отметил, что заменить действующего президента США по инициативе отдельных политиков или партийных активистов невозможно. По его словам, американская политическая система предусматривает лишь ограниченные механизмы досрочного отстранения главы государства.

"Заменить действующего президента так просто невозможно. Это не может быть решением какой-то группы республиканских активистов, конгрессменов или партийного руководства. Президент США избирается на всеобщих выборах, и его полномочия закреплены до окончания срока. Фактически единственная процедура, которая может привести к досрочному отстранению главы государства от власти, — это импичмент, который должен пройти через Конгресс. Но использовать такую процедуру против Трампа сейчас вряд ли кто-то будет", — пояснил он.

Топорнин подчеркнул, что подобные заявления могут быть связаны с недовольством части республиканцев нынешним курсом Дональда Трампа. Он отметил, что, согласно опросам, рейтинг президента снизился, а многие американцы не поддерживают вооруженную агрессию против Ирана. По словам политолога, в партии могут опасаться, что такая ситуация создаст для республиканцев риски на ближайших выборах в Конгресс.

"Возможно, это в значительной степени медийный вброс, который должен показать, что даже внутри Республиканской партии далеко не все поддерживают курс Трампа. Таким образом ему могут посылать сигнал, чтобы он обратил внимание на позицию партийного руководства и избирателей. Многие республиканцы считают, что он действует слишком жестко и не всегда прислушивается к мнению однопартийцев. Поэтому подобные заявления могут быть попыткой подтолкнуть его к более сдержанной политике и заставить учитывать позицию партии", — заключил политолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
