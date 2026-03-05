Масштаб конфликта меняется: что на самом деле грозит Ирану после слов генсека НАТО

Задействование пятой статьи Устава НАТО предполагает проведение консультаций и не означает автоматического участия стран альянса в военной операции против Ирана. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов к возможному применению статьи о коллективной обороне в операции США против Ирана.

Баширов пояснил, что применение пятой статьи Устава НАТО не означает автоматического участия всех стран альянса в операции. Он отметил, что этот механизм прежде всего предусматривает проведение консультаций.

"Что касается НАТО и задействования пятой статьи Устава, она предполагает проведение консультаций. Если эту статью активируют, это не означает, что страны альянса автоматически начнут участие в военной операции. Был инцидент с падением баллистической ракеты на территории Турции, и сейчас разбираются, чья она была. Подобные ситуации как раз могут стать поводом для более плотного подключения НАТО к этой операции", — пояснил он.

Политолог также обратил внимание, что отдельные страны альянса уже фактически участвуют в операции, хотя формального решения НАТО как организации пока нет. По его словам, некоторые государства задействуют свои военные ресурсы и инфраструктуру.

"Британская сторона подтягивала свою авиацию, а США используют военную инфраструктуру и авиабазы, в том числе в Италии и на Кипре. То есть фактически часть государств участвует в происходящем самостоятельно, без формального решения альянса. При этом сейчас идет только пятый день операции, поэтому пока трудно говорить о ее долгосрочных последствиях, однако уже видно, что сценарий быстрого завершения реализовать не удалось", — добавил Баширов.

Он подчеркнул, что у Ирана есть союзники, которые могут оказывать ему поддержку, в том числе в военно-технической сфере. По его словам, в первую очередь речь идет о Китае, с которым у Тегерана выстроено тесное сотрудничество и заключено соглашение о стратегическом партнерстве. При этом он отметил, что Россия также поставляла Ирану вооружение.