Мерц добивается роли Европы в переговорах по Украине: почему ЕС остался за бортом переговоров

Европейские страны не играют конструктивной роли в попытках урегулирования украинского конфликта и скорее осложняют ситуацию своими действиями. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин.
Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о невозможности заключения договоренностей по украинскому конфликту без непосредственного вовлечения стран Евросоюза в переговорный процесс.
Подберезкин считает, что европейские политики переоценивают собственное влияние на переговорный процесс. По его мнению, реальные действия стран ЕС в последние годы скорее препятствовали поиску мирных решений, чем способствовали им.
"Европа в очередной раз переоценивает свое влияние на заключение соглашений. На практике ее влияние скорее негативное, потому что многие шаги европейских стран только осложняют ситуацию. Это видно по конкретным действиям, которые предпринимаются в последнее время. Например, предпринимаются попытки ограничить российское судоходство в районе Финского залива, что явно не способствует снижению напряженности", — отметил политолог.
Он также выразил сомнение, что европейские государства получат реальное участие в переговорном процессе. По его словам, в предыдущих раундах переговоров Европа уже фактически оставалась в стороне, тогда как основные обсуждения велись между Россией, США и Украиной.
"Я не думаю, что Европа будет играть какую-то самостоятельную роль в переговорах. Подобные заявления во многом являются попыткой напомнить о себе и показать, что европейские страны также претендуют на участие в обсуждении. Европейские политики часто делают такие громкие заявления, чтобы привлечь внимание к своей позиции и продемонстрировать значимость на международной арене. Но по сути это скорее попытка обозначить свое присутствие в повестке, чем отражение реального влияния на переговорный процесс", — заключил Подберезкин.
