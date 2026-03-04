Смена лидера в Иране может изменить противостояние с США: новый курс способен удивить Вашингтон

Смена верховного лидера в Иране не станет фактором быстрой деэскалации конфликта, поскольку политическая система страны опирается на жесткую иерархию и традиционные представления о репутации государства. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Али Хаменеи

Ранее агентство Iran International сообщило, что Совет аятолл выбрал Моджтаба Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана.

Адилова объяснила, что в Иране действует традиционная политическая система с четко прописанной иерархией власти. По ее словам, в подобных обществах заранее определен порядок преемственности на случай гибели или устранения первого лица, поэтому появление нового лидера не означает резких политических изменений.

"Это традиционное общество, где существует строгая иерархия. Там заранее прописано, кто после кого идет на случай уничтожения первого лица, поэтому сразу появляется группа людей, которые продолжают выполнять управленческие функции. В такой системе большое значение имеет и семейная преемственность, поэтому ситуация, когда после отца на первый план выходит сын, воспринимается обществом как вполне естественная", — пояснила она.

Она также обратила внимание на обстоятельства гибели лидера, которые, по ее словам, вызывают вопросы. Политолог считает, что подобные события редко происходят случайно, особенно когда речь идет о фигуре, находящейся под серьезной защитой.

"Возникает вопрос, как могла произойти гибель такого лидера. Как правило, подобные фигуры находятся под серьезной системой безопасности и заранее учитываются возможные угрозы. Поэтому не исключено, что внутри окружения могли существовать определенные противоречия или скрытые процессы. В подобных ситуациях нередко появляются версии о возможных внутренних интригах или предательстве", — отметила политолог.

По ее словам, конфликт между Ираном и США, по всей вероятности, будет длительным. Адилова пояснила, что для иранского общества большое значение имеет вопрос репутации страны и того, как она воспринимается на международной арене, поэтому готовность к компромиссам в подобной ситуации остается ограниченной.