Партнер БРИКС тонет в беде: иранская кампания США разоблачила агрессию Израиля против соседей

Мир

Военная операция США и Израиля в Иране и ответная атака Ирана многими воспринимается на эмоциях как несправедливая и незаконная, имеет плюсы и минусы. Об этом в своём Telegram-канале написал учредитель Pravda.Ru Варфоломей Горшенин.

Эсминец USS Thomas Hudner во время операции США "Эпическая ярость" против Ирана
Фото: United States Department of Defense is licensed under public domain
Эсминец USS Thomas Hudner во время операции США "Эпическая ярость" против Ирана

По его словам, среди минусов для России — в беде оказалось государство-партнер по БРИКС. В то же время плюсы прослеживаются во внутренней политике.

"Во внутренней политике — все отъехавшие (в том числе в Израиль) "граждане мира" с аргументацией типа "не могу жить в стране-агрессоре" утираются зелеными соплями. Еврейское государство с очевидным постоянством нападает на большинство соседних арабских стран. Любому здравомыслящему человеку это понятно и без условного Первого канала", — пояснил Горшенин.

Во внешней политике, отмечает журналист, над позицией МОК теперь потешатся во всем мире из-за аргументации о невиновности израильских и американских спортсменов, страны Ближнего Востока осознали, что Америка не является надежным "зонтиком" от атак, поскольку даже свои военные базы США не смогли защитить от ракет и беспилотников.

Европа на примере реакции президента США Дональда Трампа на позицию Испании поняла, что фактически находится под оккупацией, добавил он. 

"Страны Европы на примере реакции Трампа на позицию Испании поняли, что они фактически под оккупацией, поскольку территории, выделенные под военные базы США, им фактически не принадлежат. И когда Трамп говорит, что прекратит всякую торговлю с Испанией из-за того, что ее премьер возразил против использования базы на ее территории против агрессии в Иране, и в то же время вытирает об Испанию ноги, заявляя, что продолжит пользоваться базой так, как захочет, он показывает "союзникам", за кого он их держит. Трещину это в НАТО не даст, но зачатки политической антиколониальной борьбы даст", — рассказал медиаменежер.

Учредитель Pravda.Ru подчеркнул, что Европа оказалась "у разбитого корыта" в вопросах энергоносителей, поскольку обещания Трампа заменить Россию поставками не выполняются на фоне иранской кампании.

На украинском направлении иранская кампания США и Израиля создаст эхо: разведывательные мощности и оружие Америки теперь приоритетно задействованы там, а внутренняя нестабильность в США отвлечет внимание от "украинского кейса", считает он. Россия в этих условиях продолжит добиваться целей СВО

Однако, повторил Горшенин, все плюсы меркнут на фоне большого минуса: ближневосточные партнеры России оказались в беде. Глава издания также выразил сожаление о тысячах погибших в ходе событий.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
