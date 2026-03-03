Конфликт на Ближнем Востоке перераспределяет влияние: кто теперь задает тон в переговорах по Украине

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Военная операция США против Ирана способна изменить расстановку сил в переговорах по Украине и усилить позиции Вашингтона в диалоге с Москвой. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее конфликт между США и Ираном перешел в горячую фазу: стороны наносят удары по военным базам друг друга, а атаки затрагивают Бахрейн, Катар и ОАЭ, где размещены силы американской армии.

Бардин отметил, что на данном этапе украинский и ближневосточный треки развиваются параллельно и прямой зависимости между ними пока нет. Вместе с тем, по его словам, масштабная мобилизация военного ресурса со стороны США уже стала важным сигналом для Европы и начала корректировать позицию отдельных европейских лидеров.

"Пока говорить о том, насколько изменится переговорный трек по Украине, преждевременно, эти конфликты идут параллельно. США мобилизовали гигантский ресурс — называется цифра порядка пятисот самолетов, которые могут одновременно атаковать более тысячи целей. У Европы такого ресурса нет, и европейские лидеры это увидели: сначала звучали заявления о неучастии, но затем последовали сигналы о поддержке и предоставлении инфраструктуры. Складывается ощущение, что Европа фактически признает первенство США и готова уступить им ведущую роль", — сказал он.

Политолог считает, что на этом фоне центр принятия решений и давления в переговорном процессе может постепенно сместиться от Брюсселя к Вашингтону. По его мнению, если ранее ключевую роль в формировании позиции Киева играли европейские лидеры, то теперь инициатива может перейти к США.

"Если раньше давление на Владимира Зеленского и опосредованно на Россию шло со стороны европейских лидеров, то сейчас это первенство может перейти к Вашингтону. США понимают, что с Украины многого не получат, поэтому будут использовать переговоры для получения выгодных условий для себя. Речь может идти о попытках добиться уступок от России, чтобы выгоду от них получил именно Вашингтон. Президент США Дональд Трамп будет выстраивать переговоры так, чтобы добиться более выгодного формата отношений с Москвой", — подчеркнул Бардин.

Бардин добавил, что если Россия не пойдет на неприемлемые условия, пространство для дальнейшего давления со стороны США ограничено, поскольку значительная часть санкций уже введена. Он подчеркнул, что прямой вооруженный конфликт между двумя ядерными державами сложно представить. По его оценке, украинский конфликт может мягко перетекать в сложные и непростые взаимоотношения России и США, где переговоры формально будут вестись по Украине, но фактически затронут более широкий круг двусторонних вопросов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
