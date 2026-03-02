В Госдуме ответили на планы НАТО по введению морской блокады против России

Перспектива введения морской блокады России с учетом протяженности ее морских границ и потенциала Военно-морского флота выглядит практически нереализуемой. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Фото: Вадим Савицкий ТОФ, Тихоокеанский флот России

Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил "Известиям", что страны НАТО прорабатывают возможность введения частичной либо полной морской изоляции России.

Колесник отметил, что реализовать подобный сценарий на практике крайне сложно из-за масштабов российских морских рубежей. Он подчеркнул, что протяженность границ превышает 62 тысячи километров, из которых около 40 тысяч приходится на морские участки.

"Протяженность границ России превышает 62 000 километров, из которых около 40 000 приходится на морские участки. Как в таких условиях можно реализовать морскую блокаду — вопрос открытый. У страны есть необходимые средства для ответа: береговые комплексы, авиация, надводные корабли и подводные лодки, в том числе с ядерным вооружением. Поэтому подобные заявления выглядят несерьезно и вряд ли имеют под собой практическую основу", — подчеркнул он.

По словам депутата, разговоры о возможной морской изоляции России носят скорее демонстративный характер и не подкреплены реальными военно-политическими возможностями. Депутат считает, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке европейская тематика заметно утратила прежний вес в международной повестке, поэтому странам НАТО важно обозначить свое присутствие и напомнить о себе.