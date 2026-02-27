Громкие заявления о подготовке к войне: чего на самом деле добивается Варшава

Громкие заявления польских властей о подготовке к военному конфликту следует рассматривать как попытку привлечь к себе внимание на фоне переговоров по Украине и перераспределения ролей в европейской политике. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин.

Фото: gov.pl by Ministry of Foreign Affairs of Poland, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Радослав Сикорский

Ранее портал RMF24 сообщил, что глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая в парламенте, заявил о необходимости готовиться к военному конфликту, который пережили "деды и прадеды". При этом он сослался на слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Россия якобы "вернула войну в Европу".

Бардин отметил, что заявление главы польского МИД стало частью серии резонансных инициатив Варшавы за последний месяц. По его словам, подобная активность выглядит системной и направлена на формирование внешнеполитической повестки вокруг Польши.

"В течение месяца прозвучали три достаточно странные и громкие инициативы со стороны Польши. Сначала президент страны заявил о необходимости получить ядерное оружие, при том что в Польше нет инфраструктуры для его размещения и обслуживания. Затем заговорили о репарациях за послевоенный период, а теперь звучат заявления о подготовке к военному конфликту. Это последовательная линия, а не случайные высказывания", — сказал Бардин.

Политолог связал такую риторику с текущими международными процессами вокруг Украины. Он подчеркнул, что переговорный трек развивается при участии США, России и Украины, тогда как Польша в числе ключевых участников не фигурирует.

"Сейчас идет сложный переговорный процесс по Украине с участием США, России и самой Украины, и Польшу в этом формате фактически не упоминают. В европейской повестке звучат Франция, Германия, Великобритания, их лидеры делают заявления, предлагают инициативы, тогда как про Варшаву речи практически нет, несмотря на то что Польша считает себя непосредственным соседом Украины и заинтересованной стороной. Когда страну начинают выталкивать из ключевых международных процессов и не приглашают к обсуждению решений, она стремится привлечь к себе внимание, и отсюда появляются подобные громкие заявления", — отметил он.

Бардин также указал на экономическую составляющую происходящего. По его словам, вопрос касается не только политического престижа, но и практических последствий для Варшавы, поскольку длительное время Польша получала значительную поддержку со стороны Евросоюза и активно участвовала в формировании антироссийской повестки.

"Если с польским мнением перестанут считаться на международной арене и не будут приглашать к участию в серьезных переговорах, следующим шагом может стать снижение политического веса страны внутри Евросоюза. А дальше уже встает вопрос и о финансировании, потому что Польша долгое время получала серьезные дотации и активно присутствовала в антироссийской повестке. Сейчас конкуренция за влияние усиливается, и Варшава опасается остаться без прежнего статуса, поэтому подобные громкие заявления — это попытка привлечь к себе внимание и напомнить о своей значимости", — добавил Бардин.

В то же время он считает, что вероятность реального военного конфликта невысока. По его оценке, резкая риторика польских политиков отражает прежде всего стремление усилить собственные позиции в изменяющейся международной конфигурации.