Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Короткие видео меняют сознание: каждые 15 секунд запускается то, что трудно остановить
Не просто город: почему ВСУ пытаются удержать Краматорск любой ценой
Слова о возврате территорий совпали с новым этапом переговоров: что стоит за заявлением Киева
Трагикомедия Жёлтый карлик превращает уютный дом в комнату правды, где больно всем
В Госдуме ответили на идею полной компенсации ЖКУ одиноким пенсионерам
В Госдуме прокомментировали инициативу МВД о расширении круга лиц с полномочиями полиции
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Международный суд ООН стал полем боя: почему промедление России изменило ритм процесса
Telegram стал для бизнеса любовью с первого уведомления: в чём его секрет

Громкие заявления о подготовке к войне: чего на самом деле добивается Варшава

Мир

Громкие заявления польских властей о подготовке к военному конфликту следует рассматривать как попытку привлечь к себе внимание на фоне переговоров по Украине и перераспределения ролей в европейской политике. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин.

Радослав Сикорский
Фото: gov.pl by Ministry of Foreign Affairs of Poland, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Радослав Сикорский

Ранее портал RMF24 сообщил, что глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая в парламенте, заявил о необходимости готовиться к военному конфликту, который пережили "деды и прадеды". При этом он сослался на слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Россия якобы "вернула войну в Европу".

Бардин отметил, что заявление главы польского МИД стало частью серии резонансных инициатив Варшавы за последний месяц. По его словам, подобная активность выглядит системной и направлена на формирование внешнеполитической повестки вокруг Польши.

"В течение месяца прозвучали три достаточно странные и громкие инициативы со стороны Польши. Сначала президент страны заявил о необходимости получить ядерное оружие, при том что в Польше нет инфраструктуры для его размещения и обслуживания. Затем заговорили о репарациях за послевоенный период, а теперь звучат заявления о подготовке к военному конфликту. Это последовательная линия, а не случайные высказывания", — сказал Бардин.

Политолог связал такую риторику с текущими международными процессами вокруг Украины. Он подчеркнул, что переговорный трек развивается при участии США, России и Украины, тогда как Польша в числе ключевых участников не фигурирует.

"Сейчас идет сложный переговорный процесс по Украине с участием США, России и самой Украины, и Польшу в этом формате фактически не упоминают. В европейской повестке звучат Франция, Германия, Великобритания, их лидеры делают заявления, предлагают инициативы, тогда как про Варшаву речи практически нет, несмотря на то что Польша считает себя непосредственным соседом Украины и заинтересованной стороной. Когда страну начинают выталкивать из ключевых международных процессов и не приглашают к обсуждению решений, она стремится привлечь к себе внимание, и отсюда появляются подобные громкие заявления", — отметил он.

Бардин также указал на экономическую составляющую происходящего. По его словам, вопрос касается не только политического престижа, но и практических последствий для Варшавы, поскольку длительное время Польша получала значительную поддержку со стороны Евросоюза и активно участвовала в формировании антироссийской повестки.

"Если с польским мнением перестанут считаться на международной арене и не будут приглашать к участию в серьезных переговорах, следующим шагом может стать снижение политического веса страны внутри Евросоюза. А дальше уже встает вопрос и о финансировании, потому что Польша долгое время получала серьезные дотации и активно присутствовала в антироссийской повестке. Сейчас конкуренция за влияние усиливается, и Варшава опасается остаться без прежнего статуса, поэтому подобные громкие заявления — это попытка привлечь к себе внимание и напомнить о своей значимости", — добавил Бардин.

В то же время он считает, что вероятность реального военного конфликта невысока. По его оценке, резкая риторика польских политиков отражает прежде всего стремление усилить собственные позиции в изменяющейся международной конфигурации.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Красота и стиль
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Здоровье
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Недвижимость
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Популярное
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?

Мосты и тоннели на территории Украины могли бы стать приоритетными целями в зоне СВО. Почему же нет политической воли на удары "Орешником"?

Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии Любовь Степушова Первая телега с мотором шокировала мир: как повозки превратились в легендарные машины Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Последние материалы
Главные изменения в жизни россиян с 1 марта: новые нормы и правила
Налоговая отсрочка 2026: малый бизнес выдохнет, не переживая штрафов, как ветер в саду
Финансовые пирамиды рушатся, как песчаные замки: почему 7 000 жертв не видели трещин в обещаниях
Модные тренды интерьера 2026: необычные альтернативы обоям, которые меняют ощущения
Гардероб вспыхнул салютом — элегантность сгорела первой: мода 2026 вводит другое правило
Громкие заявления о подготовке к войне: чего на самом деле добивается Варшава
Не просто город: почему ВСУ пытаются удержать Краматорск любой ценой
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии
Борьба с туманом в салоне: простая кнопка в автомобиле возвращает обзор за пару минут
Взять каникулы дважды: эта лазейка поможет легально не платить долг банку в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.