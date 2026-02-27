Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трагикомедия Жёлтый карлик превращает уютный дом в комнату правды, где больно всем
В Госдуме ответили на идею полной компенсации ЖКУ одиноким пенсионерам
В Госдуме прокомментировали инициативу МВД о расширении круга лиц с полномочиями полиции
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Международный суд ООН стал полем боя: почему промедление России изменило ритм процесса
Telegram стал для бизнеса любовью с первого уведомления: в чём его секрет
Гидрофобия подкралась к жилым домам: новые зоны отчуждения появились на карте Башкортостана
Ноутбук спит, а риски — нет: ошибка, которая отдаёт ваши пароли в чужие руки
Гражданство получено, а барьеры никуда не делись: где система не успевает за статусом

Слова о возврате территорий совпали с новым этапом переговоров: что стоит за заявлением Киева

Мир

Заявления о возвращении Украиной всех утраченных территорий — это попытка сохранить видимость силы на фоне стремительно меняющейся политической ситуации. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Кирилл Буданов
Фото: voanews.com by Yevheniy Shynkar (Voice of America), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кирилл Буданов

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина сможет вернуть контроль над всеми утраченными территориями.

Адилова считает, что подобные заявления связаны с изменением международной обстановки и ослаблением позиций Киева. По ее мнению, переговорная повестка все чаще обсуждается в логике завершения конфликта на условиях России, что и определяет нынешнюю риторику украинских представителей.

"Сейчас Украина утратила свои позиции, и ситуация развивается в сторону завершения конфликта на условиях России. Речь будет идти не просто о мирном договоре, а фактически о капитуляции, потому что условия будут продиктованы российской стороной. Поэтому заявления о возвращении всех территорий — это попытка сохранить политическое лицо, продемонстрировать уверенность для собственного окружения и сторонников, хотя процесс уже движется в ином направлении", — сказала она.

Политолог также отметила, что в европейском информационном пространстве усиливается критика украинского руководства. По ее словам, ранее сформированный образ украинского лидера начинает подвергаться пересмотру, и в ряде стран звучат обвинения в ответственности за затягивание конфликта.

"В Европе уже начались публичные обвинения и разоблачения, в том числе в парламентских выступлениях. Звучат заявления не только об ответственности за человеческие потери, но и о том, куда были направлены выделенные Украине средства. Уже говорится о проверках, о работе комиссий, которые будут смотреть, сколько европейских денег и на какие цели было израсходовано. Этот процесс только начинается, и финансовая сторона вопроса, по моему мнению, станет одной из ключевых", — добавила она.

Адилова полагает, что заявления о возвращении всех территорий продиктованы стремлением сохранить политический образ и продемонстрировать уверенность в условиях усиливающегося давления. По ее мнению, такая риторика рассчитана прежде всего на внутреннюю аудиторию и ближайшее окружение, поскольку признать изменение ситуации публично украинское руководство не готово, тогда как дальнейшие процессы будут определяться уже итогами переговоров и международных решений.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Красота и стиль
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Кубики прячутся под ошибкой: базовое движение, которое возвращает результат
Новости спорта
Кубики прячутся под ошибкой: базовое движение, которое возвращает результат
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Недвижимость
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Популярное
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?

Мосты и тоннели на территории Украины могли бы стать приоритетными целями в зоне СВО. Почему же нет политической воли на удары "Орешником"?

Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии Любовь Степушова Первая телега с мотором шокировала мир: как повозки превратились в легендарные машины Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Последние материалы
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии
Взять каникулы дважды: эта лазейка поможет легально не платить долг банку в 2026 году
Слова о возврате территорий совпали с новым этапом переговоров: что стоит за заявлением Киева
Биохимия стала главным стилистом весны: эти стрижки заставляют волосы сиять без лака
Зимние покрышки стали тяжелее золота: утилизация комплекта в Приморье требует минимум тысячи рублей
Бизнесу меряют пульс общества: ЭКГ-рейтинг ставит баллы за экологию и кадры в Красноярском крае
Долговой шторм утих внезапно: портфель микрозаймов сжался на 6 миллиардов впервые за три года
Суставы перестают скрипеть тихо: краевой ревматологический центр в Красноярске после ремонта вводит генно-инженерную терапию
Золото крадёт шоу у валют: обезличенные счета в ВТБ выросли на 50 процентов, объем металла прибавил 16 процентов за год
Зеленые джунгли усохли: Бурятия сократила посевы конопли втрое и возглавила антинаркотический рейтинг России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.