Слова о возврате территорий совпали с новым этапом переговоров: что стоит за заявлением Киева

Заявления о возвращении Украиной всех утраченных территорий — это попытка сохранить видимость силы на фоне стремительно меняющейся политической ситуации. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Фото: voanews.com by Yevheniy Shynkar (Voice of America), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кирилл Буданов

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина сможет вернуть контроль над всеми утраченными территориями.

Адилова считает, что подобные заявления связаны с изменением международной обстановки и ослаблением позиций Киева. По ее мнению, переговорная повестка все чаще обсуждается в логике завершения конфликта на условиях России, что и определяет нынешнюю риторику украинских представителей.

"Сейчас Украина утратила свои позиции, и ситуация развивается в сторону завершения конфликта на условиях России. Речь будет идти не просто о мирном договоре, а фактически о капитуляции, потому что условия будут продиктованы российской стороной. Поэтому заявления о возвращении всех территорий — это попытка сохранить политическое лицо, продемонстрировать уверенность для собственного окружения и сторонников, хотя процесс уже движется в ином направлении", — сказала она.

Политолог также отметила, что в европейском информационном пространстве усиливается критика украинского руководства. По ее словам, ранее сформированный образ украинского лидера начинает подвергаться пересмотру, и в ряде стран звучат обвинения в ответственности за затягивание конфликта.

"В Европе уже начались публичные обвинения и разоблачения, в том числе в парламентских выступлениях. Звучат заявления не только об ответственности за человеческие потери, но и о том, куда были направлены выделенные Украине средства. Уже говорится о проверках, о работе комиссий, которые будут смотреть, сколько европейских денег и на какие цели было израсходовано. Этот процесс только начинается, и финансовая сторона вопроса, по моему мнению, станет одной из ключевых", — добавила она.

Адилова полагает, что заявления о возвращении всех территорий продиктованы стремлением сохранить политический образ и продемонстрировать уверенность в условиях усиливающегося давления. По ее мнению, такая риторика рассчитана прежде всего на внутреннюю аудиторию и ближайшее окружение, поскольку признать изменение ситуации публично украинское руководство не готово, тогда как дальнейшие процессы будут определяться уже итогами переговоров и международных решений.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.