ЕС делает ставку на раскол России и Белоруссии: на чем спотыкаются амбиции Брюсселя

Попытки Евросоюза и Соединенных Штатов внести раскол в отношения России и Белоруссии вряд ли увенчаются успехом, поскольку за последние годы связи между Москвой и Минском значительно укрепились и стали взаимовыгодными. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Фото: commons.wikimedia.org by User 699, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Белоруссии

Ранее глава постпредства Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк заявил РИА Новости, что попытка Евросоюза сделать отрыв Минска от Москвы центральным элементом своей политики является стратегической ошибкой.

По словам Бойкова, отделение Белоруссии от России под внешним давлением вряд ли возможно, поскольку за последние годы связи между двумя странами значительно укрепились. Сложившиеся торгово-экономические и политические отношения приобрели взаимовыгодный характер, что особенно важно для белорусской стороны.

"Попытки Евросоюза и США переориентировать Минск на Запад вряд ли увенчаются успехом. Игра на возможных противоречиях между Москвой и Минском — это старая стратегия "разделяй и властвуй", от которой Запад не отказывается до сих пор. Но за последние четыре года Россия стала для Белоруссии настолько значимым партнером, что рассчитывать на серьезный разлад в отношениях двух стран не приходится", — пояснил он.

Помимо двусторонних связей, Москву и Минск объединяет участие в общих интеграционных структурах. Белоруссия является членом ОДКБ, Евразийского экономического союза, СНГ, а также участницей Союзного государства, которое политолог назвал одним из наиболее глубоких интеграционных проектов на постсоветском пространстве.