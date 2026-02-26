ЕС обсуждает нефть для Венгрии в обмен на кредит Украине: пойдет ли Будапешт на размен

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Венгрия не станет менять свою принципиальную позицию по Украине на энергетические уступки со стороны Евросоюза, поскольку именно самостоятельный взгляд на конфликт делает ее особым членом ЕС. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: Подписание международных договоров by Palácio do Planalto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатов и неназванного чиновника ЕС сообщила, что Евросоюз вместо юридических мер сосредоточится на давлении и уговорах Венгрии, не поддержавшей кредит Украине на 90 миллиардов евро. В частности, обсуждается документ с обещанием восстановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Швейцер отметил, что вопрос о возможной сделке между Евросоюзом и Венгрией не решится быстро, поскольку здесь переплетаются экономические и политические факторы. По его словам, Будапешт действительно заинтересован в энергоносителях, однако не готов поступаться своей принципиальной позицией по украинскому конфликту.

"На мой взгляд, это дело очень долгое, и оно не решится в одночасье. Безусловно, Венгрии нужны эти энергетические продукты, но она не станет разменивать на них свою важную позицию, которая, собственно, и делает ее особым членом Европейского Союза. У Будапешта сложился собственный взгляд на украинские события, который расходится с позицией Берлина и Парижа. Поэтому венгры будут держаться своей линии и вряд ли отступят от нее в ближайшее время, хотя различные переговоры и консультации будут продолжаться постоянно", — пояснил он.

По словам политолога, попыток открытого давления на Будапешт в преддверии выборов не последует, поскольку европейские институты придерживаются установленных правил и не вмешиваются в избирательные кампании суверенных государств.

"Что касается возможного давления на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед выборами, то я совершенно не думаю, что последуют какие-то попытки открытого вмешательства. В Европе существуют определенные правила игры, и все страны принимают самостоятельные решения в ходе избирательных кампаний. Другое дело, что через средства массовой информации может транслироваться определенный негатив в отношении действующего премьера, этого исключать нельзя. Однако это не выльется в форму явной поддержки альтернативных ему кандидатов, тем более что в венгерской политике пока просто нет таких ярких фигур. Поэтому у Орбана есть все шансы сохранить власть", — заключил Швейцер.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
