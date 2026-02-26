Завершить конфликт на Украине за месяц: выдержит ли новый план Трампа испытание реальностью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Заявленные президентом США Дональдом Трампом сроки завершения конфликта регулярно смещаются и носят скорее риторический характер. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", доктор политических наук, кандидат исторических наук, заведующий кафедры политики Европейского Союза МГИМО Олег Барабанов.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским заявил о желании завершить российско-украинский конфликт через месяц.

Барабанов считает, что к новым датам, которые озвучивает Трамп, не стоит относиться как к жестким ориентирам. Он напомнил, что ранее назывались разные сроки, однако ни один из них не стал окончательным.

"Я бы уже не относился к этим крайним срокам Трампа серьезно. Их было очень много: завершить за две недели, завершить в двадцать пятом году, завершить в январе. Сейчас обсуждается идея закончить к четвертому июля, к национальному празднику США, но это, скорее, риторика, чтобы держать Украину и глобальные медиа в тонусе", — отметил он.

При этом политолог подчеркнул, что давление со стороны Вашингтона на Киев действительно существует и играет заметную роль в переговорном процессе. По его оценке, без участия администрации Трампа многие решения последних месяцев были бы невозможны, включая сам факт переговоров.

"Администрация Трампа действительно оказывает существенное давление на власти Киева, и этот фактор не следует недооценивать. Без воздействия со стороны американской администрации те события, которые мы наблюдали в последние месяцы, были бы просто невозможны — ни запуск переговорного процесса, ни фактическое отстранение европейских стран от участия в нем, несмотря на все их попытки сохранить влияние. Давление Трампа является реальным фактором и позитивно сказывается на динамике переговорного процесса. Но у такого давления есть пределы: украинская сторона может обещать американцам все что угодно, а затем возвращаться к прежней позиции", — отметил Барабанов.

Он добавил, что для Трампа завершение конфликта имеет не только внешнеполитическое, но и внутриполитическое значение. По словам Барабанова, на фоне приближающихся выборов американскому лидеру важно продемонстрировать, что он сумел закончить ненужную для США войну, начатую при предыдущей администрации.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
