Завершить конфликт на Украине за месяц: выдержит ли новый план Трампа испытание реальностью

Заявленные президентом США Дональдом Трампом сроки завершения конфликта регулярно смещаются и носят скорее риторический характер. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", доктор политических наук, кандидат исторических наук, заведующий кафедры политики Европейского Союза МГИМО Олег Барабанов.
Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским заявил о желании завершить российско-украинский конфликт через месяц.
Барабанов считает, что к новым датам, которые озвучивает Трамп, не стоит относиться как к жестким ориентирам. Он напомнил, что ранее назывались разные сроки, однако ни один из них не стал окончательным.
"Я бы уже не относился к этим крайним срокам Трампа серьезно. Их было очень много: завершить за две недели, завершить в двадцать пятом году, завершить в январе. Сейчас обсуждается идея закончить к четвертому июля, к национальному празднику США, но это, скорее, риторика, чтобы держать Украину и глобальные медиа в тонусе", — отметил он.
При этом политолог подчеркнул, что давление со стороны Вашингтона на Киев действительно существует и играет заметную роль в переговорном процессе. По его оценке, без участия администрации Трампа многие решения последних месяцев были бы невозможны, включая сам факт переговоров.
"Администрация Трампа действительно оказывает существенное давление на власти Киева, и этот фактор не следует недооценивать. Без воздействия со стороны американской администрации те события, которые мы наблюдали в последние месяцы, были бы просто невозможны — ни запуск переговорного процесса, ни фактическое отстранение европейских стран от участия в нем, несмотря на все их попытки сохранить влияние. Давление Трампа является реальным фактором и позитивно сказывается на динамике переговорного процесса. Но у такого давления есть пределы: украинская сторона может обещать американцам все что угодно, а затем возвращаться к прежней позиции", — отметил Барабанов.
Он добавил, что для Трампа завершение конфликта имеет не только внешнеполитическое, но и внутриполитическое значение. По словам Барабанова, на фоне приближающихся выборов американскому лидеру важно продемонстрировать, что он сумел закончить ненужную для США войну, начатую при предыдущей администрации.
