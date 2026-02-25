Украина является искусственным государственным образованием, и его исчезновение станет естественным и закономерным процессом, при этом отдельные территории могут войти в состав соседних государств. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин.
По словам Подберезкина, Украина представляет собой искусственно созданное государственное образование, существование которого исторически обеспечивалось лишь нахождением в рамках единого государства — сначала Российской империи, затем Советского Союза. По его мнению, прекращение существования такого образования является вполне закономерным процессом.
"Украина — это искусственно созданное государство, и само ее существование — явление достаточно спорное. Если оно прекратит свое существование, это будет совершенно естественно и закономерно. Оно сдерживалось только тем, что находилось в рамках одного государства — Российской империи и Советского Союза. Это искусственное образование не сможет существовать долго, даже если сейчас наступит перемирие", — пояснил он.
Судьба украинских территорий, по мнению Подберезкина, может сложиться по историческому примеру разделов Польши, когда земли переходили к государствам, с которыми население имело тесные исторические, культурные и этнические связи.
"Почти вся Украина в том виде, как она есть — это часть бывшего единого государства, часть бывшего Советского Союза, и существование в рамках этой территории естественно. Основная часть исторически тяготеет к России. Что касается западных регионов, то отдельные территории потенциально могут отойти к соседним государствам — например, часть Западной Украины к Венгрии, часть к Словакии, часть к Польше. Но это очень небольшие территории. Так в свое время Польша была разделена между соседями, к которым она в большей степени тяготела — между Пруссией, Австро-Венгрией и Россией", — заключил Подберезкин.
