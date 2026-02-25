Границы Украины трещат по историческим швам: неожиданный вариант будущего страны

Украина является искусственным государственным образованием, и его исчезновение станет естественным и закономерным процессом, при этом отдельные территории могут войти в состав соседних государств. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergiy Galyonkin from Raleigh, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинский флаг

По словам Подберезкина, Украина представляет собой искусственно созданное государственное образование, существование которого исторически обеспечивалось лишь нахождением в рамках единого государства — сначала Российской империи, затем Советского Союза. По его мнению, прекращение существования такого образования является вполне закономерным процессом.

"Украина — это искусственно созданное государство, и само ее существование — явление достаточно спорное. Если оно прекратит свое существование, это будет совершенно естественно и закономерно. Оно сдерживалось только тем, что находилось в рамках одного государства — Российской империи и Советского Союза. Это искусственное образование не сможет существовать долго, даже если сейчас наступит перемирие", — пояснил он.

Судьба украинских территорий, по мнению Подберезкина, может сложиться по историческому примеру разделов Польши, когда земли переходили к государствам, с которыми население имело тесные исторические, культурные и этнические связи.