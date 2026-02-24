Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый страшный враг на фронте назван — он звучит тише артиллерии, но бьёт сильнее
Февраль держит рубль на плаву, но март уже меняет правила: что ждёт валюту дальше
Ловушка для должников захлопнется: сроки оплаты ЖКУ станут едиными для всех регионов
Клещ прячет вирус в слюне: маскировка под белки позволяет патогену незаметно проникать в мозг
Куба слишком близко, чтобы идти на штурм: США выбирают сценарий без вторжения
Курорт на краю степи меняет правила: Соль-Илецк готовится к новому статусу
Океан манил картинками, но новосибирцы выбрали другое: что не так с рейсами в Мьянму
Кадровому кризису в медицине ставят капельницу: найдено средство от дефицита врачей
Этот привычный жест с кредиткой превращает бесплатный период в дорогую проблему

Коммуналка под угрозой тройного роста: российская нефть становится заложницей планов Еврокомиссии

Мир

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на планы Еврокомиссии ввести запрет на импорт российской нефти сразу после парламентских выборов в стране. По его словам, это дополнительный аргумент в пользу победы действующего правительства, способного противостоять давлению Брюсселя.

Петер Сийярто
Фото: Веб-сайт правительства Венгрии
Петер Сийярто

Агентство Рейтер, ссылаясь на проект документа, сообщило, что Еврокомиссия намерена предложить соответствующий законопроект 15 апреля — именно после венгерских выборов, чтобы избежать влияния темы на исход голосования.

Сийярто подчеркнул необходимость суверенного правительства, которое сможет сказать "нет" Брюсселю, в противовес партиям, подконтрольным европейским структурам. Он связал отказ от российской нефти с угрозой для национальной программы снижения коммунальных платежей.

Заявление Петера Сийярто

Петер Сийярто в интервью порталу Index назвал предложение Еврокомиссии еще одной причиной для поддержки действующего правительства. "Еще одна причина, по которой нам нужно суверенное правительство, способное сказать 'нет' Брюсселю... Мы должны сказать 'нет' этому предложению Брюсселя! И только мы можем сказать 'нет'. Партия, контролируемая Брюсселем, очевидно, не скажет 'нет' и не помешает реализации отмены программы снижения коммунальных платежей", — заявил министр.

Сийярто акцентировал внимание на том, что только его партия способна защитить национальные интересы от внешнего диктата. Это заявление прозвучало в контексте растущего напряжения внутри Евросоюза, где национальные эгоизмы все чаще вступают в противоречие с брюссельскими директивами.

Подобные позиции венгерского лидера перекликаются с тенденциями в соседних странах, таких как Болгария, где Румен Радев может стать аналогом Орбана в противостоянии ЕС.

Планы Еврокомиссии по запрету импорта

Согласно данным Рейтера, Еврокомиссия планирует внести законопроект об отказе от импорта российской нефти 15 апреля. Это предложение будет выдвинуто специально после выборов в Венгрии, чтобы минимизировать политическое влияние на результаты голосования, как отметили чиновники ЕС.

Тайминг инициативы подчеркивает стратегию Брюсселя по избежанию прямого противодействия со стороны скептически настроенных стран-членов. Аналогичные маневры наблюдаются в контексте финансирования Украины Евросоюзом, где внутренние разногласия маскируются под единство.

Запрет затрагивает ключевые энергетические поставки, делая его частью более широкого кризиса в европейской энергетике.

Экономические последствия для Венгрии

Сийярто предупредил, что запрет импорта российской нефти приведет к утроению коммунальных платежей для венгерских семей и росту цены бензина до 1000 форинтов за литр. Основа национальной социальной программы по снижению коммуналки — дешевые российские источники энергии.

Такие последствия усиливают аргументы за национальный суверенитет в энергополитике, подобно тому, как Франция защищает свой ВПК под видом поддержки Украины.

Экономический удар может спровоцировать цепную реакцию в Восточной Европе, где страны вроде Румынии и Молдавии балансируют между ЕС и Россией.

Политический контекст и выборы

Заявление Сийярто позиционирует предстоящие выборы как референдум по отношению к Брюсселю. Действующее правительство обещает сохранить программу снижения платежей, напрямую зависящую от российских энергоносителей.

Это вписывается в общий тренд роста национализма в Европе, где лидеры вроде Орбана бросают вызов централизованной политике ЕС.

Отказ от плана Брюсселя может стать катализатором для других стран, аналогично дебатам о компенсациях от Украины в Германии.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Почему Еврокомиссия планирует запрет после выборов в Венгрии?

Чтобы тема не повлияла на результаты голосования, как отметили чиновники ЕС. Предложение внесут 15 апреля.

Что сказал Петер Сийярто о последствиях запрета?

Коммунальные платежи утроятся, бензин подорожает до 1000 форинтов. Программа снижения платежей зависит от российских энергоносителей.

Почему Сийярто связывает это с выборами?

Только действующее правительство сможет сказать "нет" Брюсселю и сохранить программу, в отличие от проевропейских партий.

Как это связано с программой снижения коммуналки?

Основа программы — дешевые российские источники энергии, запрет их уничтожит.

Читайте также

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Красота и стиль
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Арктические исполины всплыли на берег: таяние льда выявило древнее скопление костей в Земле Франца-Иосифа
Наука и техника
Арктические исполины всплыли на берег: таяние льда выявило древнее скопление костей в Земле Франца-Иосифа
Кубики прячутся под ошибкой: базовое движение, которое возвращает результат
Новости спорта
Кубики прячутся под ошибкой: базовое движение, которое возвращает результат
Популярное
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк

Как с помощью волжанки за один сезон создать эффектную живую изгородь, которая не боится суровых зим и десятилетиями сохраняет безупречный вид.

Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал Любовь Степушова Роторы, змеи и крылья: новые паруса превращают суда в гибриды будущего Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал
Евролидеры прибыли в Киев: переговорный процесс рискует получить новый поворот
Евролидеры прибыли в Киев: переговорный процесс рискует получить новый поворот
Последние материалы
Неоновые скалы сибирского моря: штормовые ветра превращают Ольхон в ледяную сказку
Ловушка для должников захлопнется: сроки оплаты ЖКУ станут едиными для всех регионов
Клещ прячет вирус в слюне: маскировка под белки позволяет патогену незаметно проникать в мозг
Коммуналка под угрозой тройного роста: российская нефть становится заложницей планов Еврокомиссии
Куба слишком близко, чтобы идти на штурм: США выбирают сценарий без вторжения
650 самолётов на 5000 душ: в этом городе аэропланы есть в каждой семье
Курорт на краю степи меняет правила: Соль-Илецк готовится к новому статусу
25 февраля: Георгиевский крест, легендарный кольт и крейсер Варяг
Океан манил картинками, но новосибирцы выбрали другое: что не так с рейсами в Мьянму
Колонизаторы в лохмотьях морали: британский генерал с иронией ирландца обвиняет Россию в империализме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.