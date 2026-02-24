Евролидеры прибыли в Киев: переговорный процесс рискует получить новый поворот

Визит председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты в Киев направлен на создание информационных провокаций, призванных сорвать или осложнить предстоящие переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Фото: flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Урсула фон дер Ляйен

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига в своем Telegram-канале сообщил, что Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта прибыли поездом в Киев.

По словам Адиловой, европейские политики не допущены к реальному переговорному процессу, поэтому их визит в Киев следует рассматривать как попытку сохранить видимость влияния. Она подчеркнула, что Брюссель не располагает действенными рычагами воздействия на ситуацию, а ключевые решения будут приниматься без участия европейской стороны.

"Визит европейских лидеров преследует цель заявить о себе в информационном пространстве. Следует ожидать появления новых поводов для затягивания и осложнения переговорного процесса. Это могут быть очередные обещания в адрес Киева, однако реальных возможностей для их реализации у Брюсселя нет. Определяющая роль в урегулировании принадлежит Вашингтону, от европейских структур ничего не зависит", — отметила политолог.

Адилова напомнила, что европейские институты не обладают реальным влиянием на процесс урегулирования конфликта. Адилова подчеркнула, что визит председателя Еврокомиссии и главы Евросовета носит исключительно имиджевый характер и не способен повлиять на развитие событий.

"Европейские политики демонстрируют приверженность методам информационной войны. Для формирования нужного информационного фона они готовы прибыть в Киев, несмотря на существующие риски. Их публичные выступления не будут способствовать переговорному процессу, а скорее создадут дополнительные препятствия. Европейская сторона фактически утратила возможность влиять на ситуацию, и этот визит лишь подчеркивает ее второстепенную роль", — пояснила она.

Политолог также обратила внимание на положение Владимира Зеленского, который использует визит европейских политиков для поддержания собственной информационной активности. По словам Адиловой, украинский лидер давно утратил легитимность и сохраняет позиции исключительно за счет демонстрации неуступчивости.