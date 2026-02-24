Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи не спешат назначать БАДы: два ключевых нюанса подрывают доверие к добавкам
Верховный суд США обрушил тарифную стратегию: финансовые расчеты Белого дома рушатся
Лондон обещает контингент, но воевать не хочет: что скрывается за заявлениями о войсках на Украине
В Госдуме ответили на заявление Зеленского о завершении конфликта
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Символ веры на линии огня: казаки воздвигли Поклонный крест в память о братьях-героях
Эти автомобили выдерживают годы пробега: топ моделей, которые не боятся старости
Пчёлы в роли диверсантов: пасеки расплачиваются за моду на заморские породы
Вчера открылись масленичные гулянья в городском манеже, устраиваемые попечительством о народной трезвости... — писала газета Русский листок 23 февраля 1903 года

Евролидеры прибыли в Киев: переговорный процесс рискует получить новый поворот

Мир

Визит председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты в Киев направлен на создание информационных провокаций, призванных сорвать или осложнить предстоящие переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Урсула фон дер Ляйен
Фото: flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Урсула фон дер Ляйен

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига в своем Telegram-канале сообщил, что Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта прибыли поездом в Киев.

По словам Адиловой, европейские политики не допущены к реальному переговорному процессу, поэтому их визит в Киев следует рассматривать как попытку сохранить видимость влияния. Она подчеркнула, что Брюссель не располагает действенными рычагами воздействия на ситуацию, а ключевые решения будут приниматься без участия европейской стороны.

"Визит европейских лидеров преследует цель заявить о себе в информационном пространстве. Следует ожидать появления новых поводов для затягивания и осложнения переговорного процесса. Это могут быть очередные обещания в адрес Киева, однако реальных возможностей для их реализации у Брюсселя нет. Определяющая роль в урегулировании принадлежит Вашингтону, от европейских структур ничего не зависит", — отметила политолог.

Адилова напомнила, что европейские институты не обладают реальным влиянием на процесс урегулирования конфликта. Адилова подчеркнула, что визит председателя Еврокомиссии и главы Евросовета носит исключительно имиджевый характер и не способен повлиять на развитие событий.

"Европейские политики демонстрируют приверженность методам информационной войны. Для формирования нужного информационного фона они готовы прибыть в Киев, несмотря на существующие риски. Их публичные выступления не будут способствовать переговорному процессу, а скорее создадут дополнительные препятствия. Европейская сторона фактически утратила возможность влиять на ситуацию, и этот визит лишь подчеркивает ее второстепенную роль", — пояснила она.

Политолог также обратила внимание на положение Владимира Зеленского, который использует визит европейских политиков для поддержания собственной информационной активности. По словам Адиловой, украинский лидер давно утратил легитимность и сохраняет позиции исключительно за счет демонстрации неуступчивости.

"Для Зеленского это возможность поддерживать информационное присутствие. Его политическое положение держится исключительно на демонстрации жесткой позиции. В случае изменения этой линии он полностью утратит свое значение, поскольку давно не обладает легитимным статусом. Что касается фон дер Ляйен, в европейских структурах уже обсуждается вопрос о ее возможной замене. И Зеленский, и европейские лидеры стремятся любыми способами удержаться в информационном пространстве, поскольку реальных рычагов влияния на ситуацию у них нет", — резюмировала Адилова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Домашние животные
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Наука и техника
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Недвижимость
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Популярное
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем

Гвоздика-травянка выживает там, где гибнут другие: восковой налет на листьях и стальной иммунитет делают её идеальным выбором для «ленивого» садовода.

Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Японское чудо в огороде: соседи будут завидовать вашей клумбе до заморозков
Хватит жить в тесном склепе: этот способ хранения вещей сделает спальню вдвое больше
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал Любовь Степушова Роторы, змеи и крылья: новые паруса превращают суда в гибриды будущего Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Эти автомобили выдерживают годы пробега: топ моделей, которые не боятся старости
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Сад утопает в небесной акварели: 7 синих первоцветов зажигают весну раньше всех
Сад утопает в небесной акварели: 7 синих первоцветов зажигают весну раньше всех
Последние материалы
Врачи не спешат назначать БАДы: два ключевых нюанса подрывают доверие к добавкам
Чистота волос до скрипа оборачивается зудом: дело не только в шампуне
Верховный суд США обрушил тарифную стратегию: финансовые расчеты Белого дома рушатся
Лондон обещает контингент, но воевать не хочет: что скрывается за заявлениями о войсках на Украине
В Госдуме ответили на заявление Зеленского о завершении конфликта
Белый цвет уходит на покой: эти кроссовки стали новой манией и главным акцентом года
Россия может отправить танкеры на Кубу — мир затаил дыхание: будет ли новый Карибский кризис
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Кредитка с лимитом в 50 тысяч может быть опаснее крупного займа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.