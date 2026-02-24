В Госдуме ответили на заявление Зеленского о завершении конфликта

Заявления Владимира Зеленского не имеют политического веса, а его деятельность в качестве главы государства приближается к завершению. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Ранее Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" конфликта.

По словам Колесника, выступления украинского лидера не заслуживают серьезного внимания, поскольку они не подкреплены реальными политическими решениями. Он подчеркнул, что подобные заявления носят исключительно медийный характер и направлены на привлечение внимания к фигуре Зеленского.

"Риторика Зеленского не имеет практической ценности и не влияет на реальный ход событий. Его заявления преследуют единственную цель — напомнить международной общественности о своем существовании, поскольку его политическое влияние существенно ослабло. На сегодняшний день он утратил роль ключевого игрока и пытается компенсировать это громкими, но пустыми декларациями", — сказал депутат.

Колесник пояснил, что завершение конфликта находится исключительно в компетенции российского руководства и наступит только после выполнения всех условий Москвы. Украинская сторона не обладает полномочиями для определения сроков или условий окончания противостояния.

"Деятельность Зеленского в качестве руководителя страны объективно приближается к завершению. Высказывания о переломном моменте можно интерпретировать лишь применительно к его собственному политическому будущему. Его заявления о вступлении в НАТО не имеют перспектив, поскольку никто из западных партнеров не ждет Украину в альянсе", — отметил Колесник.

Парламентарий добавил, что единственным рациональным решением для Зеленского был бы уход с политической арены, что способствовало бы сохранению жизней граждан и государственности Украины.