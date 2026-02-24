Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Верховный суд США обрушил тарифную стратегию: финансовые расчеты Белого дома рушатся
Лондон обещает контингент, но воевать не хочет: что скрывается за заявлениями о войсках на Украине
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Символ веры на линии огня: казаки воздвигли Поклонный крест в память о братьях-героях
Эти автомобили выдерживают годы пробега: топ моделей, которые не боятся старости
Пчёлы в роли диверсантов: пасеки расплачиваются за моду на заморские породы
Вчера открылись масленичные гулянья в городском манеже, устраиваемые попечительством о народной трезвости... — писала газета Русский листок 23 февраля 1903 года
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Россия взлетает в мировом яйцепроме: цифры, которые ставят нас в одну лигу с гигантами

В Госдуме ответили на заявление Зеленского о завершении конфликта

Мир

Заявления Владимира Зеленского не имеют политического веса, а его деятельность в качестве главы государства приближается к завершению. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Ранее Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" конфликта.

По словам Колесника, выступления украинского лидера не заслуживают серьезного внимания, поскольку они не подкреплены реальными политическими решениями. Он подчеркнул, что подобные заявления носят исключительно медийный характер и направлены на привлечение внимания к фигуре Зеленского.

"Риторика Зеленского не имеет практической ценности и не влияет на реальный ход событий. Его заявления преследуют единственную цель — напомнить международной общественности о своем существовании, поскольку его политическое влияние существенно ослабло. На сегодняшний день он утратил роль ключевого игрока и пытается компенсировать это громкими, но пустыми декларациями", — сказал депутат.

Колесник пояснил, что завершение конфликта находится исключительно в компетенции российского руководства и наступит только после выполнения всех условий Москвы. Украинская сторона не обладает полномочиями для определения сроков или условий окончания противостояния.

"Деятельность Зеленского в качестве руководителя страны объективно приближается к завершению. Высказывания о переломном моменте можно интерпретировать лишь применительно к его собственному политическому будущему. Его заявления о вступлении в НАТО не имеют перспектив, поскольку никто из западных партнеров не ждет Украину в альянсе", — отметил Колесник.

Парламентарий добавил, что единственным рациональным решением для Зеленского был бы уход с политической арены, что способствовало бы сохранению жизней граждан и государственности Украины.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Соседа больше нет — и это не новость: как Таволжанка перестала считать погибших
Горячие точки
Соседа больше нет — и это не новость: как Таволжанка перестала считать погибших
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Садоводство, цветоводство
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Ловушка пассивных денег: почему привычные депозиты могут обернуться потерей реальной выгоды
Экономика и бизнес
Ловушка пассивных денег: почему привычные депозиты могут обернуться потерей реальной выгоды
Популярное
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем

Гвоздика-травянка выживает там, где гибнут другие: восковой налет на листьях и стальной иммунитет делают её идеальным выбором для «ленивого» садовода.

Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Японское чудо в огороде: соседи будут завидовать вашей клумбе до заморозков
Хватит жить в тесном склепе: этот способ хранения вещей сделает спальню вдвое больше
Роторы, змеи и крылья: новые паруса превращают суда в гибриды будущего Сергей Милешкин Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Эти автомобили выдерживают годы пробега: топ моделей, которые не боятся старости
Сад утопает в небесной акварели: 7 синих первоцветов зажигают весну раньше всех
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Последние материалы
Лондон обещает контингент, но воевать не хочет: что скрывается за заявлениями о войсках на Украине
В Госдуме ответили на заявление Зеленского о завершении конфликта
Белый цвет уходит на покой: эти кроссовки стали новой манией и главным акцентом года
Россия может отправить танкеры на Кубу — мир затаил дыхание: будет ли новый Карибский кризис
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Кредитка с лимитом в 50 тысяч может быть опаснее крупного займа
Эти дверцы под потолком больше не прячут хлам: как антресоль превращают в умный модуль
Роторы, змеи и крылья: новые паруса превращают суда в гибриды будущего
Список, который порадует кошелёк: названы самые дешевые кроссоверы российских марок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.