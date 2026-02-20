Борьба за власть на Украине усиливается: для Зеленского готовится сменщик

Заявления посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в адрес Владимира Зеленского могут быть результатом действий политических сил, которые используют его фигуру в своих интересах на фоне растущей конкуренции вокруг возможных выборов на Украине. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Залужный в интервью Associated Press обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года и рассказал о давлении со стороны офиса президента.

Топорнин считает, что резкие публичные заявления Залужного в адрес Зеленского не являются проявлением самостоятельной политической активности. По его словам, Залужный остается военным, а не политиком, и потому подобные информационные выходы, скорее всего, формируются под влиянием сторонних политических игроков, заинтересованных в его фигуре на фоне обсуждения возможных президентских выборов на Украине.

"Я предполагаю, что кто-то стоит за такими вбросами, потому что сам Залужный не политик, это человек военный. Все прекрасно знают, что он был командующим Вооруженых сил Украины и командовал достаточно, на мой взгляд, эффективно, справлялся со своими обязанностями. Но мы помним, что в конечном счете Зеленский принял решение его заменить, и это было связано с ростом его рейтинга доверия. Когда говорили о конкурентах Зеленского, то сразу всплывала кандидатура Залужного, и его рассматривали как сильного оппонента в случае выборов", — отметил политолог.

По словам Топорнина, обсуждение выборов усилилось на фоне переговорной активности между Украиной, США и Россией. Он отметил, что политические силы, поддерживающие Залужного, стремятся удерживать его имя в информационном поле, поскольку при проведении выборов он может стать одним из наиболее заметных соперников Зеленского.

"Сейчас, с учетом разговоров о возможных выборах, которые, в том числе, продвигает президент США Дональд Трамп, усиливаются ожидания появления легитимного президента на Украине. У Зеленского срок уже истек, но выборы не проводятся из-за военного положения, поэтому обсуждения вокруг голосования только нарастают. На этом фоне появляются политические силы, которые поддерживают Залужного, хотя он не политик и не имеет опыта самостоятельной работы. Они используют его фигуру и создают информационные поводы, чтобы его фамилия постоянно оставалась на слуху", — подчеркнул Топорнин.

По словам политолога, на Украине усиливается борьба за президентское кресло, и разные силы уже пытаются занять в ней свои позиции. Он отметил, что если выборы все же состоятся, Залужного нельзя будет исключать из числа возможных претендентов, поскольку его фигура по-прежнему воспринимается как значимая частью украинского общества.