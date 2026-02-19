Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

США пытаются ограничить участие Киева в международных встречах, и связано это прежде всего с позицией команды президента США Дональда Трампа, которая рассматривает Владимира Зеленского как препятствие на пути к урегулированию украинского конфликта и выстраиванию новых договоренностей с Россией. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог Александр Ведруссов.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов сообщило, что США оказывают давление на союзников, добиваясь, чтобы Киев не приглашали на официальные встречи в рамках саммита НАТО, который пройдет в июле в Анкаре.

Ведруссов объяснил, что подход нынешней американской администрации к украинскому вопросу во многом определяется позицией команды Дональда Трампа. Политолог отметил, что для окружения президента Зеленский стал серьезным препятствием на пути к переформатированию мировой политики и выстраиванию прямого диалога с Москвой.

"Для команды Трампа Зеленский и его европейские союзники являются препятствием к переформатированию мира, которое намечено Трампом и его окружением, и которое предполагает определенные договоренности с Россией. В данном случае Зеленский уперся всеми рогами и копытами и мешает разрешить украинский кризис, который должен проложить дорогу к более широким договоренностям между командой Трампа и Россией", — отметил он.

Политолог подчеркнул, что негативное отношение к Зеленскому сегодня наблюдается не только в России, но и в команде Трампа. По словам Ведруссова, окружение американского лидера воспринимает Зеленского как человека, который стоит на пути разрешения украинского конфликта и будет продолжать войну до последнего украинца, что мешает Вашингтону договариваться с Москвой по другим направлениям.

"Если бы Трамп мог это сделать, то к концу прошлого года он бы уже от Зеленского избавился, заменив его на более адекватную фигуру. Но этому помешали европейские союзники, Лондон и так называемое глубинное государство США, для которого нынешний украинский лидер вполне удобен. Поэтому важно разграничивать: не вся Америка против Зеленского, но именно команда Трампа не хочет видеть его среди участников международных встреч и считает главным препятствием для урегулирования конфликта", — подчеркнул Ведруссов.

По словам политолога, Россия не станет договариваться с США до тех пор, пока украинский кризис не будет разрешен. Ведруссов подчеркнул, что если команда Трампа не сможет добиться ухода Зеленского или продвижения приемлемых условий урегулирования, то Москве будет бессмысленно вести с ней какие-либо переговоры.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
