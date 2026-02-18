Россия и Украина оказались в тупике: ключевой камень преткновения переговоров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Переговоры в Женеве не приведут к реальному прорыву, поскольку ни Москва, ни Киев пока не готовы к серьезным уступкам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, американист и публицист Михаил Синельников-Оришак.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил в соцсети X, что делегации России и Украины, участвующие в переговорах в Женеве, договорились проинформировать лидеров своих стран и продолжить работу над соглашением.

Синельников-Оришак считает, что ожидать значимых результатов от переговоров пока не приходится. По его словам, для настоящего прорыва необходимы серьезные уступки хотя бы одной стороны, но ни Россия, ни Украина на это не готовы.

"Прорыв возможен только в том случае, если одна сторона в чем-то крупно уступит другой. Но пока ни Россия, ни Украина уступать не хотят, и для этого есть обоснованные причины. Сейчас фронт фактически застыл — продвижения нет, и это объяснимо как объективными зимними условиями, так и сложностью самой операции. Такие процессы не решаются быстро, несмотря на громкие заявления", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что главная проблема переговоров по-прежнему связана с территориальным вопросом. По словам эксперта, именно он остается ключевым камнем преткновения, а идея взаимных шагов, о которой периодически говорят стороны, не вызывает доверия у Москвы.

"Главная проблема заключается в территориальном вопросе, который до сих пор остается нерешенным. Идея взаимных уступок — когда каждая из сторон делает шаг навстречу другой — не нова. Если бы она действительно рассматривалась всерьез, ее можно было бы реализовать уже давно. Но этого не произошло, и, по всей видимости, подобный подход не устраивает российскую сторону", — пояснил Синельников-Оришак.

По словам политолога, обсуждения в Женеве, скорее всего, будут продолжаться по инерции. Он отметил, что каждая сторона старается избежать обвинений в срыве мирного процесса, а реальные подвижки возможны только при участии военных представителей, способных согласовать конкретные механизмы прекращения огня.

"Если в составе делегаций есть военные, можно ожидать конкретного обсуждения развода сил — это сложная и кропотливая работа, включающая множество технических деталей. Без участия военных такие вопросы решить невозможно. Если же их нет, переговоры сведутся к обмену уже известными позициями и декларациям о намерениях. Ни одна из сторон не хочет выглядеть ответственной за провал переговоров, поэтому они и продолжаются. Когда-нибудь это сработает, но, к сожалению, не сейчас", — сказал Синельников-Оришак.

Он добавил, что американская сторона прежде всего заинтересована в самом факте прекращения огня. По его словам, для США важно продемонстрировать, что именно они остановили войну и выполнили свою "миротворческую миссию", тогда как оформление договоренностей и их содержание отходят на второй план.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

