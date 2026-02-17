Попытка переворота в Киргизии? События вокруг выборов заставили заговорить о смене власти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В Киргизии нет правовых оснований для досрочных выборов президента, а происходящее похоже на классическую попытку переворота, заявил Руководитель аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов. В эфире Pravda.Ru эксперт прокомментировал массовые отставки в киргизском ГКМБ, письмо бывших чиновников о досрочных выборах и ситуацию вокруг возможного госпереворота.

Флаг Киргизии
Фото: flickr.com by Naika Lieva
Флаг Киргизии

Орлов отметил, что с юридической точки зрения проведение досрочных президентских выборов в Киргизии не предусмотрено. Он напомнил о действующих нормах законодательства и подчеркнул, что сроки уже закреплены законом.

"То есть никаких правовых оснований для досрочных выборов президента нет. Кроме того, в прошлом году также был принят закон, ну, то есть поправки в закон о выборах, где чётко сказано, что выборы проводятся в январе. В последний четверг января значит, то есть, ну, в январе, то есть получается, выборы должны пройти по закону 24 января 2027 года, президентского, я имею в виду", — отметил Орлов.

Говоря о происходящих процессах, эксперт допустил, что речь может идти о попытке смены власти. При этом он подчеркнул, что пока это лишь версия, поскольку окончательные выводы делать рано.

"Таким образом, мы можем говорить Да, действительно, скорее всего, имела место попытка переворота. Но, судя по тому, что люди там какие-то митинги, ну, как у нас раньше бывало, да, что люди собрались на митинг, потом после этого пошли что-нибудь захватывать. То, скорее всего, это имела место классическая такая верхушечная попытка переворота", — заявил эксперт.

Отдельно Орлов обратил внимание на внешнеполитический аспект. По его словам, Киргизия на сегодняшний день остается самым лояльным России государством не только на уровне власти, но и на уровне общества.

Полная запись разговора с Дмитрием Орловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
