Польша решила подать иск к Москве из стремления самоутвердиться и продолжить антироссийскую линию, а не из-за реальных исторических претензий. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал член экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее издание Financial Times сообщило, что Варшава планирует подать иск против Москвы о "репарациях за последствия советского господства".
Дандыкин объяснил, что решение Польши подать иск к Москве вписывается в общий курс Варшавы на конфронтацию с Россией. Эксперт отметил, что подобные шаги отражают политическую спесь и стремление польских властей подчеркнуть свою значимость на международной арене, демонстрируя жесткость и независимость.
"Все надеялись, что польский президент проявит хоть какой-то здравый смысл, а он оказался еще хуже предыдущего. Они требуют от Германии выплаты репараций, а сами собираются обзавестись ядерным оружием. Это и есть проявление политической спеси и военного апломба — они буквально лезут из кожи вон", — отметил он.
По словам Дандыкина, Варшава сознательно искажает исторические факты и игнорирует роль Советского Союза в освобождении и восстановлении Польши. Эксперт отметил, что польские власти ведут себя так, словно забыли, сколько усилий и средств было вложено в их послевоенное восстановление, поэтому подобные заявления, по его мнению, вполне ожидаемы.
"Если разобраться по большому счету, не было бы нас — не было бы и них: ни под Гитлером, ни территорий бывшей Восточной Пруссии. А теперь у них виды и на Калининградскую область. Забыли, сколько денег было вложено, чтобы прокормить их после войны, восстановить Варшаву и все остальное. Поэтому это ожидаемо. К сожалению, ожидаемо", — сказал Дандыкин.
