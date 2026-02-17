Советский след и польские претензии: Варшава провоцирует новый виток конфликта с Россией

Польша решила подать иск к Москве из стремления самоутвердиться и продолжить антироссийскую линию, а не из-за реальных исторических претензий. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал член экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Фото: wikimapia by Witia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Варшава

Ранее издание Financial Times сообщило, что Варшава планирует подать иск против Москвы о "репарациях за последствия советского господства".

Дандыкин объяснил, что решение Польши подать иск к Москве вписывается в общий курс Варшавы на конфронтацию с Россией. Эксперт отметил, что подобные шаги отражают политическую спесь и стремление польских властей подчеркнуть свою значимость на международной арене, демонстрируя жесткость и независимость.

"Все надеялись, что польский президент проявит хоть какой-то здравый смысл, а он оказался еще хуже предыдущего. Они требуют от Германии выплаты репараций, а сами собираются обзавестись ядерным оружием. Это и есть проявление политической спеси и военного апломба — они буквально лезут из кожи вон", — отметил он.

По словам Дандыкина, Варшава сознательно искажает исторические факты и игнорирует роль Советского Союза в освобождении и восстановлении Польши. Эксперт отметил, что польские власти ведут себя так, словно забыли, сколько усилий и средств было вложено в их послевоенное восстановление, поэтому подобные заявления, по его мнению, вполне ожидаемы.