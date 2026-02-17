Судьбу Украины обсуждают без ЕС: что мешает Европе присоединиться к переговорам с Москвой

Европейские страны остаются в стороне от женевских переговоров, предпочитая выжидать итоги российско-американского диалога и продолжать политику давления на Москву. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что представители ряда европейских стран пытались прощупать почву, чтобы присоединиться к переговорам в Женеве. Однако Европа за стол переговоров приглашена не была.
По словам Бойкова, европейские страны не вошли в число участников переговоров, поскольку не готовы к реальному диалогу с Москвой и продолжают занимать жесткую антироссийскую позицию. Сейчас, отметил он, лидеры Франции и Германии предпочитают выжидать, наблюдая за ходом прямых контактов между Россией и США, чтобы понять, в каком направлении будет развиваться ситуация.
"Европейские лидеры, прежде всего Франция и Германия, пока не видят возможности реально включиться в переговоры, потому что ждут, чем закончатся прямые контакты России с США. Они наблюдают за этим процессом и анализируют перспективы восстановления диалога с Москвой, но пока занимают выжидательную позицию", — пояснил политолог.
Он добавил, что Россия с недоверием относится к идее расширения переговорного формата за счет Европы, так как европейские политики продолжают придерживаться линии, при которой любые уступки возможны только в пользу Украины. Кроме того, они разрабатывают новые санкционные пакеты, усиливая экономическое и политическое давление на Москву.
"Европейцы по-прежнему исходят из того, что России нельзя идти ни на какие уступки. Они обсуждают новые санкционные меры и стремятся усилить давление на Москву. США, в отличие от Европы, уже давно ведут с Россией прямой диалог — не только по Украине, но и по вопросам двусторонних отношений и экономического взаимодействия. Кроме того, Вашингтон действительно способен влиять как на европейские столицы, так и на Киев, поэтому переговоры с американской стороной для России сейчас гораздо более перспективны. В таких условиях участие Европы за столом переговоров просто не имеет смысла", — заключил Бойков.
