Судьбу Украины обсуждают без ЕС: что мешает Европе присоединиться к переговорам с Москвой

Европейские страны остаются в стороне от женевских переговоров, предпочитая выжидать итоги российско-американского диалога и продолжать политику давления на Москву. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Фото: МИД ОАЭ Переговоры

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что представители ряда европейских стран пытались прощупать почву, чтобы присоединиться к переговорам в Женеве. Однако Европа за стол переговоров приглашена не была.

По словам Бойкова, европейские страны не вошли в число участников переговоров, поскольку не готовы к реальному диалогу с Москвой и продолжают занимать жесткую антироссийскую позицию. Сейчас, отметил он, лидеры Франции и Германии предпочитают выжидать, наблюдая за ходом прямых контактов между Россией и США, чтобы понять, в каком направлении будет развиваться ситуация.

"Европейские лидеры, прежде всего Франция и Германия, пока не видят возможности реально включиться в переговоры, потому что ждут, чем закончатся прямые контакты России с США. Они наблюдают за этим процессом и анализируют перспективы восстановления диалога с Москвой, но пока занимают выжидательную позицию", — пояснил политолог.

Он добавил, что Россия с недоверием относится к идее расширения переговорного формата за счет Европы, так как европейские политики продолжают придерживаться линии, при которой любые уступки возможны только в пользу Украины. Кроме того, они разрабатывают новые санкционные пакеты, усиливая экономическое и политическое давление на Москву.