Мир

Западные страны продолжают поддерживать миф о "российской угрозе" и победе Украины, потому что не могут признать новую реальность и потерю своего влияния. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по безопасности и военный аналитик Игорь Герасимов.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в эфире YouTube-канала, что утверждение о победе Украины и поражении России стало на Западе единственным допустимым мнением, за нарушение которого можно поплатиться.

По словам Герасимова, главная причина подобного восприятия событий на Западе — в том, что западные элиты сами поверили в созданные ими мифы о "страшной России". Он отметил, что столкновение этих мифов с реальностью вызывает у них когнитивный шок, поскольку коллективное сознание западного общества формировалось годами под воздействием СМИ.

"Они привыкли людей на Западе обманывать и пугать российской угрозой — мол, Россия страшная, варварская, отсталая. А теперь они столкнулись с реальностью, где Россия побеждает. Они сложили свои мифы и сами в них поверили, а теперь это бьет по их коллективному сознанию. Им тяжело принять новую реальность, потому что СМИ долгие годы формировали совершенно иную картину мира", — отметил аналитик.

Он добавил, что западные политики и чиновники не готовы признавать поражение своей стратегии и продолжают упорствовать, пытаясь "переписать" будущее через пропаганду и давление. По мнению аналитика, нынешняя элита Евросоюза демонстрирует низкий уровень компетентности и адекватности, а значит, в ближайшие годы курс на конфронтацию сохранится.

"Европейцы будут упираться до последнего, лишь бы не признать очевидное — нашу победу. Даже когда нынешние лидеры уйдут, их место займут такие же политики, которые будут действовать по тому же антироссийскому сценарию. Европейские элиты не способны изменить курс, потому что находятся под влиянием страха и идеологического давления. Сейчас они фактически готовятся к войне против России, и, к сожалению, в будущем нам, скорее всего, самим придется наводить порядок в Европе", — заключил Герасимов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
