Запад в плену иллюзий: что заставляет европейские элиты держаться за версию о поражении России

Западные страны продолжают поддерживать миф о "российской угрозе" и победе Украины, потому что не могут признать новую реальность и потерю своего влияния. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по безопасности и военный аналитик Игорь Герасимов.

Фото: Wikipedia by Diliff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Европарламент

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в эфире YouTube-канала, что утверждение о победе Украины и поражении России стало на Западе единственным допустимым мнением, за нарушение которого можно поплатиться.

По словам Герасимова, главная причина подобного восприятия событий на Западе — в том, что западные элиты сами поверили в созданные ими мифы о "страшной России". Он отметил, что столкновение этих мифов с реальностью вызывает у них когнитивный шок, поскольку коллективное сознание западного общества формировалось годами под воздействием СМИ.

"Они привыкли людей на Западе обманывать и пугать российской угрозой — мол, Россия страшная, варварская, отсталая. А теперь они столкнулись с реальностью, где Россия побеждает. Они сложили свои мифы и сами в них поверили, а теперь это бьет по их коллективному сознанию. Им тяжело принять новую реальность, потому что СМИ долгие годы формировали совершенно иную картину мира", — отметил аналитик.

Он добавил, что западные политики и чиновники не готовы признавать поражение своей стратегии и продолжают упорствовать, пытаясь "переписать" будущее через пропаганду и давление. По мнению аналитика, нынешняя элита Евросоюза демонстрирует низкий уровень компетентности и адекватности, а значит, в ближайшие годы курс на конфронтацию сохранится.