Орбан под ударом: кто стоит за раскачиванием политической ситуации в Будапеште

Будущие парламентские выборы в Венгрии могут стать решающими для внутренней политики страны и ее отношений с Евросоюзом и Украиной. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

Фото: Подписание международных договоров by Palácio do Planalto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Будапеште с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Украине "небезразличны" результаты выборов и Киев пытается стать "активным игроком" в избирательной кампании. По словам политика, украинцы применяют "все силы и средства", чтобы сменить власть в стране.

По словам Барабанова, предстоящие выборы в Венгрии действительно могут оказать серьезное влияние не только на внутреннюю ситуацию в стране, но и на весь комплекс отношений Будапешта с Европейским союзом и Украиной. Политолог отметил, что позиция Орбана остается бескомпромиссной, поскольку он последовательно отстаивает национальные интересы Венгрии, а Киев открыто выражает недовольство его политикой.

"Эти выборы действительно имеют ключевое значение для будущего Венгрии, а также для ее отношений с Европейским союзом и Украиной. Позиция Орбана во многом бескомпромиссна — он отстаивает национальные интересы своей страны, и это вызывает раздражение у Киева. Владимир Зеленский открыто, порой в грубой форме, выражает недовольство Орбаном. Поэтому нельзя исключать, что Украина попытается повлиять на исход голосования, особенно учитывая сообщения о проводимых ею психологических операциях на территории Венгрии", — отметил политолог.

Он также подчеркнул, что в интересах Киева — поражение Орбана, поскольку действующее венгерское правительство придерживается жесткой линии в отношении Украины. По мнению Барабанова, Зеленскому выгодно, чтобы на выборах победило более лояльное к нему руководство.