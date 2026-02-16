Украина как инструмент, Европа как рычаг: в Мюнхене расставили акценты в политике против РФ

Мюнхенская конференция по безопасности подтвердила сохранение единого антироссийского курса западных стран и выявила новые расстановки сил внутри американского истеблишмента. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мюнхенская конференция

Ранее в Германии завершилась 62-я Мюнхенская конференция по безопасности, проходившая с 13 по 15 февраля и собравшая ведущих мировых политиков и экспертов.

По словам Бардина, украинский конфликт стал центральным элементом стратегического курса Запада и используется как инструмент давления на Россию. Эксперт подчеркнул, что боевые действия воспринимаются не как самостоятельный процесс, а как часть более широкой политической линии, направленной на ослабление России и вмешательство во внутренние процессы страны.

"Боевые действия на Украине для Запада — это лишь один из инструментов более широкой стратегии, направленной на ослабление России. Через военный конфликт они пытаются влиять на внутренние политические процессы, менять систему власти и подводить к формированию подконтрольных им структур. На Мюнхенской конференции это прозвучало достаточно открыто — в этом и заключается суть их политического курса", — подчеркнул политолог.

Бардин отметил, что выступления западных лидеров на конференции не содержали принципиально новых идей и лишь подтвердили готовность действовать единым фронтом. По его словам, ключевые представители Европы вновь заявили о намерении сохранять координацию и давление на Москву в рамках единой линии НАТО и Евросоюза.

"В выступлениях западных лидеров — представителей ведущих европейских стран — ничего принципиально нового не прозвучало. Они вновь подчеркнули намерение действовать консолидировано и единым фронтом. Главный вектор их политики по-прежнему направлен на ослабление России, попытку изменить ее политическую систему и установить контроль над внутренними процессами. По сути, речь идет о стремлении привести к власти силы, ориентированные на Запад", — отметил он.

По словам эксперта, эта скоординированная позиция объясняется влиянием американского политического истеблишмента. Бардин подчеркнул, что многие европейские лидеры продолжают действовать в русле интересов глобалистского крыла США, связанного с Демократической партией, что делает европейскую политику зависимой от американской внутренней борьбы.

"Говорить о противостоянии между Европой и президентом США Дональдом Трампом неправильно, поскольку европейская политика во многом формируется под влиянием американских элит, оппонирующих Трампу. Многие лидеры стран ЕС связаны с этим глобалистским крылом, ориентированным на Демократическую партию США. Поэтому расхождения, которые мы видим сегодня, — это отражение внутренней борьбы в самих Соединенных Штатах между глобалистами и сторонниками движения Make America Great Again", — пояснил эксперт.

Бардин подчеркнул, что итоги конференции показали — Запад не намерен менять свой политический курс. По его словам, под лозунгами поиска компромиссов и мирного урегулирования участники форума фактически подтвердили готовность к дальнейшему давлению на Россию. Политолог отметил, что речь шла не о пересмотре стратегии, а о закреплении прежней линии, предполагающей сохранение санкций и усиление политического контроля над ситуацией вокруг Украины.