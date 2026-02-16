Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рост тарифов ЖКУ хотят заморозить до 2028 года: какую судьбу ждет новая инициатива
Пластиковая угроза получает вторую жизнь: водоросли очищают воду и создают материал
Две концепции, один союз: чем грозит Европе противостояние Берлина и Парижа
Новый акцент в переговорах РФ и Украины: что стоит за темой энергетического перемирия
Евросоюз обещает, но не гарантирует: защита Украины разбилась о жесткую правовую реальность
Политический коллапс или чужие ожидания: откуда взялись слухи о роспуске правительства Украины
Неделя о Страшном суде наступает: люди делают это каждый день — и сами подписывают приговор
Ипотека перестает быть грузом: родители превращают выплаты в стратегию к совершеннолетию детей
Приз будет присужден тому авиатору, который, поднявшись с земли, продержится в воздухе в течение 10 минут... — писала газета Новое время 16 февраля 1908 года

Украина как инструмент, Европа как рычаг: в Мюнхене расставили акценты в политике против РФ

Мир

Мюнхенская конференция по безопасности подтвердила сохранение единого антироссийского курса западных стран и выявила новые расстановки сил внутри американского истеблишмента. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин.

Мюнхенская конференция
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мюнхенская конференция

Ранее в Германии завершилась 62-я Мюнхенская конференция по безопасности, проходившая с 13 по 15 февраля и собравшая ведущих мировых политиков и экспертов.

По словам Бардина, украинский конфликт стал центральным элементом стратегического курса Запада и используется как инструмент давления на Россию. Эксперт подчеркнул, что боевые действия воспринимаются не как самостоятельный процесс, а как часть более широкой политической линии, направленной на ослабление России и вмешательство во внутренние процессы страны.

"Боевые действия на Украине для Запада — это лишь один из инструментов более широкой стратегии, направленной на ослабление России. Через военный конфликт они пытаются влиять на внутренние политические процессы, менять систему власти и подводить к формированию подконтрольных им структур. На Мюнхенской конференции это прозвучало достаточно открыто — в этом и заключается суть их политического курса", — подчеркнул политолог.

Бардин отметил, что выступления западных лидеров на конференции не содержали принципиально новых идей и лишь подтвердили готовность действовать единым фронтом. По его словам, ключевые представители Европы вновь заявили о намерении сохранять координацию и давление на Москву в рамках единой линии НАТО и Евросоюза.

"В выступлениях западных лидеров — представителей ведущих европейских стран — ничего принципиально нового не прозвучало. Они вновь подчеркнули намерение действовать консолидировано и единым фронтом. Главный вектор их политики по-прежнему направлен на ослабление России, попытку изменить ее политическую систему и установить контроль над внутренними процессами. По сути, речь идет о стремлении привести к власти силы, ориентированные на Запад", — отметил он.

По словам эксперта, эта скоординированная позиция объясняется влиянием американского политического истеблишмента. Бардин подчеркнул, что многие европейские лидеры продолжают действовать в русле интересов глобалистского крыла США, связанного с Демократической партией, что делает европейскую политику зависимой от американской внутренней борьбы.

"Говорить о противостоянии между Европой и президентом США Дональдом Трампом неправильно, поскольку европейская политика во многом формируется под влиянием американских элит, оппонирующих Трампу. Многие лидеры стран ЕС связаны с этим глобалистским крылом, ориентированным на Демократическую партию США. Поэтому расхождения, которые мы видим сегодня, — это отражение внутренней борьбы в самих Соединенных Штатах между глобалистами и сторонниками движения Make America Great Again", — пояснил эксперт.

Бардин подчеркнул, что итоги конференции показали — Запад не намерен менять свой политический курс. По его словам, под лозунгами поиска компромиссов и мирного урегулирования участники форума фактически подтвердили готовность к дальнейшему давлению на Россию. Политолог отметил, что речь шла не о пересмотре стратегии, а о закреплении прежней линии, предполагающей сохранение санкций и усиление политического контроля над ситуацией вокруг Украины.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Садоводство, цветоводство
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Еда и рецепты
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Популярное
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью

Вишнёво-фиолетовые соцветия, устойчивые к времени, и куст, который превращает клумбу в акцентный центр. Что скрывает амарант "Вишнёвый бархат"?

Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Яд экзотических лягушек против законов химии: тайные улики Европы рассыпаются при первой проверке Любовь Степушова Огромные суда держит не вес: как изменились конструкции для удержания кораблей Сергей Милешкин Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться Ленар Кашапов
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Смерть Гитлера в 1945-м была спектаклем? 1850 документов Аргентины вскрыли правду
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Последние материалы
Две концепции, один союз: чем грозит Европе противостояние Берлина и Парижа
Гостиная перестаёт быть холодной: эти 5 элементов делают комнату сердцем дома
Новый акцент в переговорах РФ и Украины: что стоит за темой энергетического перемирия
Ногти сыграли на жёлтой ноте: большинство винит грибок, а причина совсем в другом
Евросоюз обещает, но не гарантирует: защита Украины разбилась о жесткую правовую реальность
Политический коллапс или чужие ожидания: откуда взялись слухи о роспуске правительства Украины
Яд экзотических лягушек против законов химии: тайные улики Европы рассыпаются при первой проверке
Неделя о Страшном суде наступает: люди делают это каждый день — и сами подписывают приговор
Эффект железного пуш-апа: как за неделю превратить ягодицы в литую сталь дома
Сломались под знаком и получили штраф? Один кадр на телефон спасет семейный бюджет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.