Две концепции, один союз: чем грозит Европе противостояние Берлина и Парижа

Разногласия между Берлином и Парижем отражают углубляющийся кризис в стратегии Евросоюза, где сталкиваются идеи глобализма и приоритета национальных интересов. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин.

Фото: Веб-сайт парламента Германии Фридрих Мерц

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) сообщила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Мюнхене продемонстрировали растущую напряженность между собой.

Подберезкин объяснил, что расхождения между Францией и Германией имеют объективный характер и связаны с конкуренцией двух политических концепций — глобалистской и национальной. Первая предполагает подчинение национальных интересов надгосударственным институтам, вторая — ориентацию на собственный суверенитет и приоритеты.

"Очевидно, что в Евросоюзе существует раскол и расхождения в позициях. Это естественно, потому что борются две концепции: глобализации, когда ради институтов разногласия сглаживаются, и национальных интересов, когда государства делают ставку на свои приоритеты. Сейчас именно эта тенденция набирает силу", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что подобные расхождения будут усиливаться не только между Францией и Германией, но и среди других стран Евросоюза. По мнению эксперта, борьба за лидерство внутри блока становится все более очевидной.

"И Франция, и Германия претендуют на роль лидера в Евросоюзе, стремятся влиять на ключевые решения. Поэтому расхождения между ними будут углубляться, но до развала союза дело не дойдет. Просто политические позиции участников будут расходиться все сильнее, и внутри ЕС начнется естественное разделение — одни страны будут ориентироваться на Берлин, другие на Париж", — пояснил Подберезкин.

Он добавил, что внутренние противоречия уже отражаются на позиции других членов ЕС, таких как Венгрия и Словакия, которые выстраивают собственную политику в отношении Украины, вопреки линии Брюсселя. По его словам, подобная диверсификация подходов станет новой нормой для европейской политики.