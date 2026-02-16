Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рост тарифов ЖКУ хотят заморозить до 2028 года: какую судьбу ждет новая инициатива
Пластиковая угроза получает вторую жизнь: водоросли очищают воду и создают материал
Новый акцент в переговорах РФ и Украины: что стоит за темой энергетического перемирия
Евросоюз обещает, но не гарантирует: защита Украины разбилась о жесткую правовую реальность
Политический коллапс или чужие ожидания: откуда взялись слухи о роспуске правительства Украины
Неделя о Страшном суде наступает: люди делают это каждый день — и сами подписывают приговор
Ипотека перестает быть грузом: родители превращают выплаты в стратегию к совершеннолетию детей
Приз будет присужден тому авиатору, который, поднявшись с земли, продержится в воздухе в течение 10 минут... — писала газета Новое время 16 февраля 1908 года
Ипотечный нарыв вскрыт: в каких регионах России массово перестали платить по долгам

Две концепции, один союз: чем грозит Европе противостояние Берлина и Парижа

Мир

Разногласия между Берлином и Парижем отражают углубляющийся кризис в стратегии Евросоюза, где сталкиваются идеи глобализма и приоритета национальных интересов. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин.

Фридрих Мерц
Фото: Веб-сайт парламента Германии
Фридрих Мерц

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) сообщила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Мюнхене продемонстрировали растущую напряженность между собой.

Подберезкин объяснил, что расхождения между Францией и Германией имеют объективный характер и связаны с конкуренцией двух политических концепций — глобалистской и национальной. Первая предполагает подчинение национальных интересов надгосударственным институтам, вторая — ориентацию на собственный суверенитет и приоритеты.

"Очевидно, что в Евросоюзе существует раскол и расхождения в позициях. Это естественно, потому что борются две концепции: глобализации, когда ради институтов разногласия сглаживаются, и национальных интересов, когда государства делают ставку на свои приоритеты. Сейчас именно эта тенденция набирает силу", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что подобные расхождения будут усиливаться не только между Францией и Германией, но и среди других стран Евросоюза. По мнению эксперта, борьба за лидерство внутри блока становится все более очевидной.

"И Франция, и Германия претендуют на роль лидера в Евросоюзе, стремятся влиять на ключевые решения. Поэтому расхождения между ними будут углубляться, но до развала союза дело не дойдет. Просто политические позиции участников будут расходиться все сильнее, и внутри ЕС начнется естественное разделение — одни страны будут ориентироваться на Берлин, другие на Париж", — пояснил Подберезкин.

Он добавил, что внутренние противоречия уже отражаются на позиции других членов ЕС, таких как Венгрия и Словакия, которые выстраивают собственную политику в отношении Украины, вопреки линии Брюсселя. По его словам, подобная диверсификация подходов станет новой нормой для европейской политики.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Бетонная классика ушла в сторону: новая отмостка выдерживает годы дождей и морозов
Недвижимость
Бетонная классика ушла в сторону: новая отмостка выдерживает годы дождей и морозов
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Садоводство, цветоводство
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Садоводство, цветоводство
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Популярное
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью

Вишнёво-фиолетовые соцветия, устойчивые к времени, и куст, который превращает клумбу в акцентный центр. Что скрывает амарант "Вишнёвый бархат"?

Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Яд экзотических лягушек против законов химии: тайные улики Европы рассыпаются при первой проверке Любовь Степушова Огромные суда держит не вес: как изменились конструкции для удержания кораблей Сергей Милешкин Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться Ленар Кашапов
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Смерть Гитлера в 1945-м была спектаклем? 1850 документов Аргентины вскрыли правду
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Последние материалы
Две концепции, один союз: чем грозит Европе противостояние Берлина и Парижа
Гостиная перестаёт быть холодной: эти 5 элементов делают комнату сердцем дома
Новый акцент в переговорах РФ и Украины: что стоит за темой энергетического перемирия
Ногти сыграли на жёлтой ноте: большинство винит грибок, а причина совсем в другом
Евросоюз обещает, но не гарантирует: защита Украины разбилась о жесткую правовую реальность
Политический коллапс или чужие ожидания: откуда взялись слухи о роспуске правительства Украины
Яд экзотических лягушек против законов химии: тайные улики Европы рассыпаются при первой проверке
Неделя о Страшном суде наступает: люди делают это каждый день — и сами подписывают приговор
Эффект железного пуш-апа: как за неделю превратить ягодицы в литую сталь дома
Сломались под знаком и получили штраф? Один кадр на телефон спасет семейный бюджет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.