Евросоюз обещает, но не гарантирует: защита Украины разбилась о жесткую правовую реальность

Мир

Евросоюз не в состоянии предоставить Украине реальные гарантии безопасности, поскольку страна не является членом НАТО и не подпадает под защиту альянса. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный эксперт Александр Михайлов.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Европа не сможет предложить Украине такие гарантии безопасности, которые удовлетворили бы Россию при заключении мирного соглашения.

По словам Михайлова, вопрос безопасности Украины напрямую связан не с позициями Евросоюза, а с выполнением условий, выдвигаемых Россией. Эксперт подчеркнул, что именно документальное закрепление договоренностей с Москвой могло бы стать реальной гарантией для Киева.

"Корректнее говорить не о том, что мешает Европе предложить гарантии, а о том, почему она не готова принять условия, выдвигаемые Россией. Ведь лучшей гарантией безопасности Украины стало бы зафиксированное соглашение, подтверждающее выполнение требований российской стороны. В этом случае Украина получила бы определенный уровень защищенности, который могла бы гарантировать Россия", — отметил он.

Михайлов пояснил, что Евросоюз не располагает возможностями самостоятельно обеспечить безопасность Украины, поскольку она не входит в состав НАТО. По его словам, ни одно европейское государство не может воевать с Россией в одиночку, а альянс действует только коллективно.

"Европейское сообщество не может предложить Украине реальную концепцию безопасности, пока она не является членом НАТО. Ведь с Россией может воевать только весь альянс, а не отдельная страна. Именно поэтому боевые действия ведутся руками Украины, поскольку юридически НАТО не обязано вмешиваться в конфликт", — пояснил Михайлов.

Эксперт добавил, что любые разговоры о вводе на территорию Украины европейского контингента не соответствуют действительности. По его словам, подобные инициативы носят сугубо политический характер и используются европейскими лидерами для повышения внутреннего рейтинга.

"Никакого европейского контингента на Украине не будет, Россия уже многократно заявляла об этом. Возможно только размещение миротворческих сил, но это требует согласия обеих сторон или решения Совбеза ООН. НАТО не имеет отношения к миротворчеству, это чисто военный блок. Поэтому подобные заявления европейских политиков — не более чем элемент внутреннего пиара, позволяющий им на короткое время повысить собственные рейтинги, но не отражающий реальных намерений", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что даже в нынешнем ослабленном состоянии украинская армия остается более боеспособной, чем любые вооруженные силы стран Европы. По словам эксперта, у украинских военных накоплен значительный боевой опыт и практические навыки применения современных средств вооруженной борьбы, чего нет у европейских армий. Михайлов подчеркнул, что именно поэтому появление на территории Украины европейского контингента выглядело бы бессмысленным — его возможности уступают даже нынешнему потенциалу украинской армии.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
