Приз будет присужден тому авиатору, который, поднявшись с земли, продержится в воздухе в течение 10 минут... — писала газета Новое время 16 февраля 1908 года

Политический коллапс или чужие ожидания: откуда взялись слухи о роспуске правительства Украины

Мир

Слухи о кризисе власти и роспуске украинского правительства не соответствуют реальной политической ситуации в стране и носят спекулятивный характер. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Верховная Рада
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Верховная Рада

Ранее американский военный аналитик Андрей Мартьянов в диалоге с журналисткой Рэйчел Блевинс на YouTube заявил, что правительство Украины находится в процессе роспуска. По его словам, на это указывают заявления источников из Киева. Мартьянов также выразил мнение, что подобные события могут привести к распаду Украины как государства.

Топорнин отметил, что разговоры о возможном кризисе в Киеве не подтверждаются никакими фактами. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский не раз демонстрировал контроль над ситуацией, в том числе через недавние кадровые перестановки в правительстве. По словам эксперта, нынешняя работа украинского кабинета министров проходит в рамках тех условий, которые сложились в стране.

"Это полная чепуха, ведь совсем недавно Зеленский провел масштабную перестановку в правительстве — сменил вице-премьера и нескольких министров. Никаких признаков кризиса я не вижу, кабинет функционирует в рабочем режиме. Оснований утверждать, что правительство Украины находится на грани роспуска, просто нет", — подчеркнул он.

Политолог добавил, что появившиеся публикации о "роспуске" не опираются на достоверные источники и представляют собой очередной информационный вброс. По словам эксперта, за подобными заявлениями могут стоять внешние силы, заинтересованные в создании впечатления политической нестабильности на Украине.

"В Киеве нет никакой официальной информации о роспуске правительства. Все эти разговоры — отражение американских ожиданий. Выборы в стране не анонсированы, Зеленский ясно сказал, что они возможны только при перемирии минимум на два-три месяца. Никто не будет голосовать под обстрелами", — пояснил Топорнин.

Он подчеркнул, что рейтинг поддержки украинского президента остается достаточно высоким, несмотря на усталость общества от затяжного конфликта и сложную социально-экономическую ситуацию. По словам политолога, значительная часть граждан продолжает воспринимать Зеленского как символ стабильности и единства, а серьезных политических соперников, способных составить ему конкуренцию, на данный момент нет.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
