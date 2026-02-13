Евросоюз теряет устойчивость: три стратегические сферы проседают одновременно

Ослабление Европы — результат внешнего давления и внутренних противоречий, накопившихся в странах Евросоюза. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам неформального саммита в Брюсселе сообщил, что Европа находится в состоянии панического стресса из-за ухода крупных компаний. По его словам, Евросоюз практически утратил конкурентоспособность.

По словам Швейцера, ослабление конкурентоспособности Европы не стало неожиданностью. Он отметил, что мировой порядок переживает период глубокой турбулентности, а Соединенные Штаты оказывают давление не только на соперников, но и на своих союзников. Это, подчеркнул политолог, особенно болезненно отражается на положении стран Европейского союза, которые утратили часть экономической самостоятельности.

"В происходящем нет ничего неожиданного. Мир давно живет в условиях нестабильности, а Соединенные Штаты усиливают давление на всех — и на оппонентов, и на союзников. Европа от этого страдает больше других: растут цены на энергоресурсы, снижается промышленный потенциал, оборонная сфера ослабевает. Американская политика не дает европейцам пространства для маневра, и в таких условиях ждать быстрых перемен не приходится. Континент объективно теряет устойчивость и возможности для развития", — отметил Швейцер.

Он подчеркнул, что разговоры о "коллективном Западе" не отражают реальности. По его мнению, Евросоюз давно утратил единство, а различия между странами только усиливаются. Особенно это заметно в отношениях между Восточной и Западной Европой, где интересы государств расходятся по ключевым направлениям.

"Европа сейчас находится в состоянии раздробленности, и внутри Евросоюза нет никакой гармонии. У стран разные интересы — у Восточной Европы, например у Словакии или Венгрии, одни приоритеты, а у Франции и Германии совершенно другие. Это естественный процесс, потому что Европа никогда не была по-настоящему единой. Эта раздробленность ей просто присуща, и с ней она живет уже много лет", — отметил политолог.

Швейцер добавил, что отказ от экономического сотрудничества с Россией стал для Европы серьезным ударом. Он подчеркнул, что, вступив в экономическое противостояние, Евросоюз ослабил прежде всего себя, разрушив систему взаимных связей, которая формировалась десятилетиями. Вместе с тем Швейцер уверен, что, несмотря на кризис, Евросоюз сохранится как структура, хотя внутренние изменения неизбежны и будут заметны в ближайшие годы.