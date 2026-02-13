Мир под сомнением: действительно ли Трамп готовится выйти из переговоров по Украине

Публикации о якобы готовности президента США Дональда Трампа свернуть переговоры по Украине создают лишь искусственный шум в медиапространстве и не основаны на фактах. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Президент США Дональд Трамп

Ранее журнал The Atlantic сообщил, что проблема урегулирования украинского конфликта у Дональда Трампа в ближайшие недели может отойти на второй план. Издание допускает, что американский лидер сосредоточится на предвыборной кампании и даже может вывести Вашингтон из переговорного процесса.

Баширов считает, что разговоры о возможном выходе США из переговоров по Украине — не более чем часть информационной кампании, направленной на создание резонанса в СМИ. По его словам, подобные вбросы не имеют под собой фактической основы.

"Это пустая трескотня издания, которое хочет получить хорошую прессу. Сейчас так устроен мир — нужно сказать что-то громкое, чтобы обсуждали и в России, и на Украине, и в Европе. Никаких источников, подтверждающих это, нет, и ниоткуда Трамп выходить не будет. Говорить о том, что он вдруг переключится на внутриполитические темы, просто некорректно. Трамп ежедневно занимается и внутренней повесткой, и внешнеполитическими вопросам", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что интерес Трампа к украинской теме определяется не гуманитарными соображениями, а экономическими и стратегическими выгодами. По его словам, американский лидер рассматривает любые внешнеполитические шаги сквозь призму экономического эффекта и усиления влияния США.

"Мир для Трампа не является самостоятельной целью. Он подходит к этому вопросу прагматично — через экономические и стратегические интересы. Для него важнее контролировать рынок нефти, расширять экспорт американского оружия и укреплять позиции США в мировой экономике. Все его приоритеты связаны с выгодой и влиянием, а не с политическими декларациями о мире", — пояснил Баширов.

Политолог добавил, что сам процесс урегулирования уже приносит Трампу выгоды — как политические, так и экономические. Москва и Вашингтон ведут переговоры по энергетическим проектам, в том числе в Арктике, а возможность возвращения к долларовым расчетам укрепит позиции американской валюты. По словам Баширова, США выгодно, чтобы расчеты на мировых рынках шли именно через доллар, ведь с каждой операции американская экономика получает прибыль.

Он отметил, что для Трампа установление мира важно и с личной точки зрения — как только конфликт будет завершен, его перестанут обвинять в симпатиях к России. По словам Баширова, это главная политическая фобия президента США.