Мир

Россия не планирует блокировать Сувалкский коридор — подобные утверждения не имеют под собой оснований и направлены на нагнетание обстановки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал депутат Государственной думы, член комитета по обороне Виктор Соболев.

Марк Рютте
Фото: commons.wikimedia.org by World Economic Forum from Cologny, Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Марк Рютте

Ранее "Польское радио" процитировало слова генсека НАТО Марка Рютте о якобы возможной блокаде Сувалкского коридора Россией. Он заявил, что никто не должен думать, будто может атаковать страны альянса, поскольку реакция НАТО будет сокрушительной. Рютте также отметил, что государства-члены блока регулярно проводят учения с учетом различных сценариев и разведданных.

По словам Соболева, Россия не предпринимает никаких действий в отношении Сувалкского коридора. Он подчеркнул, что страна сосредоточена на выполнении задач специальной военной операции, а подобные заявления со стороны НАТО направлены исключительно на нагнетание напряженности вокруг России.

"Россия этим не занимается, у нее совершенно другие задачи. Сейчас идет специальная военная операция, которая должна прийти к логическому завершению — к выполнению целей демилитаризации и денацификации Украины. Вопросами Сувалкского коридора никто не занимается, это надуманная тема. Подобные разговоры лишь создают лишнюю напряженность и служат элементом информационной войны против России", — сказал парламентарий.

Депутат считает, что провокационные заявления представителей НАТО создают ложное ощущение угрозы и мешают достижению мира. По его словам, Запад стремится затянуть конфликт и использовать его в собственных интересах.

"Такие провокационные заявления направлены на то, чтобы война продолжалась как можно дольше. Им важно, чтобы российские вооруженные силы были связаны специальной военной операцией на Украине и не могли сосредоточиться на других задачах. На Западе хотят затянуть противостояние до 2030 года, готовясь к войне с Россией. Но народ России не пугливый, и никакие угрозы на него не действуют", — заключил Соболев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
