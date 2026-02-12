В Госдуме ответили на заявления о возможной блокаде Сувалкского коридора

Россия не планирует блокировать Сувалкский коридор — подобные утверждения не имеют под собой оснований и направлены на нагнетание обстановки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал депутат Государственной думы, член комитета по обороне Виктор Соболев.

Ранее "Польское радио" процитировало слова генсека НАТО Марка Рютте о якобы возможной блокаде Сувалкского коридора Россией. Он заявил, что никто не должен думать, будто может атаковать страны альянса, поскольку реакция НАТО будет сокрушительной. Рютте также отметил, что государства-члены блока регулярно проводят учения с учетом различных сценариев и разведданных.

По словам Соболева, Россия не предпринимает никаких действий в отношении Сувалкского коридора. Он подчеркнул, что страна сосредоточена на выполнении задач специальной военной операции, а подобные заявления со стороны НАТО направлены исключительно на нагнетание напряженности вокруг России.

"Россия этим не занимается, у нее совершенно другие задачи. Сейчас идет специальная военная операция, которая должна прийти к логическому завершению — к выполнению целей демилитаризации и денацификации Украины. Вопросами Сувалкского коридора никто не занимается, это надуманная тема. Подобные разговоры лишь создают лишнюю напряженность и служат элементом информационной войны против России", — сказал парламентарий.

Депутат считает, что провокационные заявления представителей НАТО создают ложное ощущение угрозы и мешают достижению мира. По его словам, Запад стремится затянуть конфликт и использовать его в собственных интересах.